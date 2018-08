Hoy celebramos el día del Peatón, y aunque muchos no se reconocen así, todos somos peatones ya que por muy cerca que nos estacionamos del lugar al que vamos siempre terminamos caminando entre ambos puntos. Recuerdo que de niño fui inquieto al caminar en la ciudad sin pensar en algún peligro.





De adolescente seguí haciéndolo y combinaba el caminar con utilizar el camión o los aventones de los amigos. Hoy gracias a que volví a la avenida que me vio nacer pienso que caminar es una aventura ya que al hacerlo empiezas buscando lugares conocidos y terminas en una casona, una iglesia o un mercado. En este día es bueno detenernos a pensar en cómo caminamos y nos desplazamos.





La ciudad ha crecido tanto que ha cambiado la manera de interactuar entre todos. Por ilógico que parezca al sentido común tenemos Puentes Anti Peatonales en escuelas, facultades, hospitales, centros recreativos, fábricas y eso es sólo en el boulevard Revolución, el cual tiene un alto flujo de automóviles y transporte público que utilizan personas que deben caminar a otros lugares.



La única zona 30 que funciona es en el Paseo Morelos pero esto se debe más a su diseño que al respeto a la misma por parte de los automovilistas quienes en la zona 30 del centro no respetan los semáforos peatonales o los límites de velocidad.



El departamento de Movilidad no Motorizada cuenta con $0.00 pesos de presupuesto este año y una sola persona para atenderlo.





Han desaparecido los policías turísticos. Los esfuerzos por parte de la Iniciativa Privada nos hablan del interés de distintos grupos por mejorar la educación vial, una buena campaña pero que no se centra en los más vulnerables, ciclistas y peatones, sólo señala las acciones de los ciudadanos y no la falta de infraestructura vial que le asegure a estos que podrán desplazarse sin sufrir un “accidente” además de no incluir entre sus miembros a organizaciones dedicadas a defender a estos actores de la calle, Ruedas del Desierto, Bicionarias, Moreleando, etc.



Organizaciones que llevan años pidiendo estos cambios sin un compromiso real de los gobiernos locales y estatales para llevarlos a cabo. Sería bueno que los esfuerzos de las ACs y de los empresarios se unieran y encontrarán en las nuevas administraciones la voluntad para hacer lo necesario.



¡Feliz Día del Peatón!











