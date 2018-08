La narrativa en el trazo del dibujo

Al hablar con el joven ilustrador egresado de la facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato, Fernando López Sánchez, me pude percatar que toma el arte del dibujo como una misión para retratar lo que capta su atención y relatar anécdotas de índole humana.



“Me encanta la historieta, me encanta dibujar y me encanta contar cosas, pequeñas narrativas más que nada. Me gustaría aportar más en el lado de las narrativas distintas al cómic, estoy enamorado de las novelas gráficas que son muy humanas y hablan de temas muy cotidianos”.



Dominando la serigrafía, la acuarela y los lápices, Fernando comenzó a ilustrar cuando cursaba la preparatoria, aunque su fascinación por esta disciplina artística comenzó siendo un niño, pues a una edad muy temprana recibió por parte de sus tíos el volumen tercero de la historieta “Spawn”.



“Recuerdo que la veía sin saber leer, entonces muchas de las imágenes se me quedaron, con los años seguí leyendo, pero nunca intenté dibujar; aunque en prepa precisamente vi una portada de este cómic, decidí copiarla y así empezó; tardé como unas dos semanas y ahora llevo como unos seis años dibujando” expresó el artista en entrevista para Milenio.



Por lo mismo, reconoce que ha sido en la universidad donde le han ayudado a desarrollar el talento latente en él.



A sus 23 años, Fernando ya forma parte de la Asociación de Acuarelistas del Estado de Guanajuato (AAEG), donde hasta el momento ha expuesto sus obras en conjunto, pero ahora se está preparando para montar su primera exposición individual, donde expondrá sus primeros trabajos de gran formato.



De igual manera, ha creado con otra artista una página en Facebook e Instagram llamada La Roncha Editorial, proyecto que próximamente consolidarán como una revista con la intención de que “se convierta en una mini casa productora independiente de historietas”.



El dibujo por supuesto responde a una de las funciones principales de toda disciplina artística: retratar aspectos de lo habitual con la intención de preservarlo en la memoria de las personas; son los artistas como Fernando López Sánchez quienes se encargarán de maravillar los ojos del público con las narrativas que trace en sus dibujos.



Facebook: Fernando López Sánchez. En Instagram: @donfernandol

