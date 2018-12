Conocer un idioma es entrar a la médula del pueblo que lo habla. En México tenemos 64 pueblos indígenas con idioma propio y una forma particular de ver el mundo. Quizá uno de los idiomas indígenas mexicanos más complejo y profundo es el hñahñú que, más de mil años después de su origen en Copilco ( Ciudad de México ) aún se escucha fuerte en el Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo. Se transmitió a lo largo de los siglos en forma oral a diferencia del maya o el náhuatl que además se apoyaban en grafías como una evolución hacia algún tipo de escritura. La oralidad tiene una serie de recursos como la entonación, el énfasis y matices afectivos. Además, las lenguas con base oral usan más sonidos como lo gutural y lo nasal. Pero lo más sorprende del hñahñú es la carga de simbolismos detrás de sus palabras y su capacidad de síntesis que, acompañada de la entonación correcta y dirección, logran conceptos. Una palabra de muestra: Jamädi. Erróneamente se traduce al español como “gracias”. Su raíz es compuesta por el sonido Ja que representa al verbo haber o existir y la segunda parte hmädi se entiende como aprecio o dependiendo de la persona a quien se dirige se interpreta como amor. Al hacer conjunción Ja-hmädi se logra Jamädi y su traducción literal es: hay aprecio o hay amor. Pero no es una contraprestación como el “gracias” en el español sino un aviso. En la hipótesis de una conversación: Tú has hecho algo por mí y por lo tanto se ha producido estima o afecto dentro de mí. Entonces te aviso --Jamädi-- hay aprecio dentro de mí por el bien recibido de tu parte. Gracias, en español es un cumplido mediante el cual vacías hacia tu interlocutor la gracia ( de Dios), que al acumularla lo hace mantenerse en estado de gracia, feliz, pleno. En su parte romántica Jamädi significa que se ha sembrado la semilla del amor. Pero eso dependerá del matiz de la pronunciación y de la destinataria de la frase. Para concluir, un dato: el hñahñú tiene 14 vocales.