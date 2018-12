Sobresalen lanzamientos "retro"

Estos últimos días se llevó a cabo la premiación a lo mejor del 2018 en la industria de los videojuegos donde año con año los fanáticos, especialistas y desarrolladores de los videojuegos otorgan los galardones a los mejores productos del año, ya sea por innovación, dificultad, artes visuales, hasta por los récords en ventas.



No es sorpresa que en estos galardones destaquen los productos de la consola de Sony Play Station 4; pues año con año llevan a la máxima expresión el desarrollo de historias, presentan gráficas impresionantes y sobre todo explotan al máximo los motores gráficos de su consola; es por ello que en este año no es sorpresa que dos de los títulos más ovacionados en el marco de esta premiación fueran God of War, que en si última entrega muestran al héroe espartano Kratos llevar su lucha en contra de los dioses a las lejanas tierras del norte de Europa y con los antiguos dioses vikingos.



Otro más dentro de los multigalardonados fue el videojuego exclusivo para la PS4, Spider Man, el cual presenta una historia nueva del trepamuros y con ello un nuevo universo para explorar, la jugabilidad sencilla y amigable, así como una historia bien cimentada ha llevado a este juego a ser uno de los mejores del 2018, por lo cual sus desarrolladores mantienen nuevos productos para llevar a los miles de fanáticos mediante contenido descargable y así brindar más horas de juego a la pantalla de los que poseen una copia de este videojuego.



Sin embargo, estos premios entregados a estos productos son solo una forma de ratificar el éxito ya obtenido de los mismos; pese a esto los verdaderos protagonistas de este foro de los Game Awards fueron en este 2018 los anuncios de nuevos títulos que llegarán en el 2019, una nueva edición de Mortal Kombat, la cual se ve más brutal que antes, así como de otros juegos.



Pero el que realmente brilló en este evento fue el relanzamiento del juego de carreras Crash Bandicoot Racing Team, el cual originalmente salió para la consola Play Station 1, ahora viene en una reedición para la PS4, este juego tuvo una gran respuesta de los fanáticos de la consola de Sony pues es una competencia directa a los juegos de Mario Kart que son exclusivos de Nintendo y de los cuales se ha visto carencia tanto en la consola de Sony como la de Microsoft por lo que está generando una importante expectativa entre los fanáticos de la consola de Sony.



A pesar de que resta casi medio año para poder disfrutar de este titulo las redes sociales explotaron de forma increíble debido a este anuncio que da a los fanáticos de los juegos una opción diferente a los productos de carreras que se tienen al momento además de traer a un viejo conocido a una importante época en lo que lo retro es una opción que genera ganancias a los productores y dentro de la misma industria.



Esto nuevamente es un reflejo de que las reediciones de los juegos tienen una fuerte aceptación y una fuerte demanda por los títulos que generan nostalgia, esto también se suma al reciente anuncio de que Nintendo dejara de producir sus consolar mini de los clásicos como el Nintendo Entertainment System (NES) y Súper NES, esto a pesar de que mantienen un gran récord de ventas a nivel mundial, por lo cual ahora tanto Microsoft como Sony podrán explotar este nicho de mercado para poder sacar las ganancias que deje ir Nintendo, por lo cual no sería nada descabellado ver en unos años, e incluso meses, versiones nuevas de clásicos como Halo o God of War, ya que las reediciones de algunos juegos como Shadow of the Colossus ya se han vertido en el mercado con buena respuesta de parte de los fanáticos, por eso únicamente es cuestión de tiempo para poder ver nuevas reediciones en HD de más juegos de ambas compañías lo cual hasta cierto punto sería algo lamentable pues ya no se harían más esfuerzos por llevar nuevos productos a los fanáticos y de esa forma mantener la industria estancada en un constante círculo de amor a lo retro.







