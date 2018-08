Un día cualquiera en la Casa Blanca

Cría cuervos… Ahora sí que él solito. Donald Trump inventó al personaje mediático de Omarosa, la villana afroamericana de su ex reality show The Apprentice, y a pesar de haberla despedido dos veces por ser despiadada sin nada productivo a cambio, decidió darle el puesto de asesora en asuntos relacionados con la comunidad negra en su país.



Luego, por supuesto, la despidió otra vez. Sorpresa, sorpresa.



Lo que parecía sorprendente es que no esperaba que la mujer usara todo lo que aprendió de él para tratar de ejercer su cruel venganza. Y claro, eso tomó forma en un libro que ya está promoviendo por todos lados. Con una de esas tácticas brillantes y asquerosas de ir soltando pedacitos de grabaciones que ella le hizo al presidente mientras trabajaba para él esta última vez. Soltándolas poco a poco y negociando con cada medio que les dará a cambio de cobertura. Típica movida de Trump como estrella de reality show, o como presidente de Estados Unidos. Que en términos de comportamiento, sino en consecuencias, está resultando exactamente igual.



Entre las cosas que ella ha dicho es que hay grabaciones donde se le escucha a Trump referirse a algún afroamericano con la palabra prohibida para cualquier persona que no sea de esa comunidad. Sí: la “N Word” o palabra que empieza con “N” y que seguro le costaría la chamba a cualquiera en el ojo público que decidiera usarla (y que no sea rapero).



En una serie de tuits el la llama a ella “perro” (no perra, como en términos de mujer ruda, sino como en tono peyorativo de ser un animal cualquiera) y eso lo hizo este pasado martes mientras se defendía de ella. Su ridícula vocera, Sarah Huckabee, culpó de nuevo a la prensa. Pero no pudo asegurar que esa grabación no existe. Varios dicen que sí. Y mientras tanto se venden y venden esos libros y nadie ha pensado todavía que deberían cambiarle la contraseña de Twitter a Trump.



Pero, ¿por qué no lo han pensado? Pues básicamente este megaescándalo, que nadie más sobreviviría en la actual cultura laboral en Estados Unidos, es un día cualquiera en The White, White House. Más blanca que nunca, de hecho. Y si bien Omarosa le hace pasar corajes a Trump y ganara millones con este libro (que se aventó en semanas) sería un tanto iluso soñar con que, aunque aparezca esa grabación, encontrarían la manera de sacar a este hombre de su puesto. Lo que sí, es que puede recordar el próximo noviembre a varios Demócratas salir a votar para cambiar la mayoría en sus cámaras y que puedan hacer algo, cualquier cosa respecto a la ley. Evidentemente ahora no pueden.



¿Y para el 2020? Alguien tendrá que sacar un catálogo de cosas imperdonables solo para recordar. Estas cosas pasan tan rápido en el consciente colectivo como el reinado de cualquier “Lady” o “Lord” de México. Aunque compren el libro. Cosa que los seguidores de Trump, obviamente, no harán.



Twitter: @SusanaMoscatel