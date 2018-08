Sesenta años de Madonna

Siempre habrá quienes se escandalicen y le hagan más y más promoción a la provocadora más brillante y única del universo musical. Pero Madonna ha logrado que muchos redefinan los cánones de tantas cosas importantes en la vida, que me parece que para celebrar este acontecimiento del calendario habría que reconocerle, ya mucho más allá de su capacidad de reinventarse y lo bien que se ve a su edad. A cualquier edad.



Supongo que La Chica Material significa cosas distintas para diversas generaciones o grupos de personas. Yo les puedo contar la experiencia de vivir la adolescencia al mismo tiempo que esta estrella reventaba por primera vez. Sí, los 80, cuando MTV revolucionó el mundo de la música y también el de cómo era percibida la sexualidad, en particular la femenina.



Los temores y curiosidades naturales que uno tiene a esa edad suelen manifestarse en tremendas inseguridades y aún más curiosidad. Recuerdo que nuestra más grande pregunta respecto a esa chica de veintitantos años que cantaba “Like a Virgin” era, ¿de dónde sacará el valor? ¿Cómo puede pronunciarse así en público sin temor a las consecuencias?



Con los años nos fuimos dando cuenta que las consecuencias solían ser positivas, porque ella era, como dirían en inglés “The Real Thing” (totalmente auténtica). Y si bien todo era un montaje o performance o lo que quieran, ella tenía el valor de presentarse tal cual ante instituciones del tamaño de la Iglesia católica y sostenerse.



Mi generación, en cierta forma, cuestionó esa noción de lo pecaminoso del sexo a través de la intérprete de “Like a Prayer”. Vimos a miles tratar de imitarla, pero para cuando lo hacían ya era muy tarde, ella ya se había reinventado.



Cada quien tiene su experiencia respecto a Madonna, pero en lo personal creo que más allá de la música (que es muy, muy buena, aunque ella misma sabe que no tiene la mejor voz) lo importante es que nunca se creyó el cuento, al menos en su persona pública, de que “una mujer no puede o debe hacer ciertas cosas”.



Por lo que veo en mis amigos gay, algo muy similar pasa respecto a esa actitud. A esa desfachatada manera de parase ante el mundo y decirle “fuck you” cuando quieren ponerle límites a quien eres.



Y ahora, solo véanla, creo que podemos decir que llegar a los 60 no es pretexto para dejar de ser quien quiere que quieras ser. Eso es Madonna para mí. ¿Para ustedes?



¿En serio?



