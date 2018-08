Paulina de la Mora ‘challenge’

Mientras escribo esto en mi cabeza me parece escuchar la voz de Paulina de la Mora, el personaje que Ceci Suárez interpreta en La casa de las flores leyéndolo de regreso. Es como escuchar “Despacito”. No sabes si la odias o la amas, pero ya se metió en tu cabeza y se queda, provocando el verdadero peligro de ser contagiado y pronto estar hablando de esa misma manera sin darte cuenta.



Un par de días antes de que estrenara la serie que marca el gran regreso de Verónica Castro al a televisión y la llegada de Manolo Caro a Netflix, le preguntaba justo eso a Ceci. ¿Que qué onda con ese acento? Que no podía de la risa, porque yo sí conozco a un par de señoras de Las Lomas que hablan de esa manera, que es definitivamente la evolución de “la papa en la boca” de la que tanto nos burlábamos cuando éramos pequeños.



Y ella me contó que simplemente comenzó a suceder, y que ya en algunos capítulos de adentro se volteó a ver a Manolo Caro y decidieron que se iba a quedar así. Incluso, me dijo, tuvieron que regresar a doblar algunos de los primeros capítulos en los que ella estaba hablando “normal”, cosa que sorprendió hasta a Aiislínn Derbez.



Sin duda, una más que notable colaboración para crear este personaje que en un solo fin de semana pasó a la historia como uno de los más divertidos y multifacéticos del melodrama (Paulina es mucho más que su acento). No sé si es porque, como dice Verónica, los consumidores de Netflix somos devoradores y escuchamos literalmente todo el fin de semana al personaje, pero algo comenzó a ocurrir en las redes sociales.



Más allá de que la serie fue tendencia casi todo el fin de semana, varias personas empezaron a seguir el juego de grabarse diciendo cosas que Paulina diría, de la forma en la que lo diría y ha resultado en pura carcajada, cosa que estos días se agradece profundamente. Sí, hay mucha gente a quien le incomoda la forma de hablar de Paulina, pero no pueden evitar compararla con alguien en sus vidas. En otras palabras, esta casa y Paulina en particular, brincaron de la pantalla a lo viral.



Estoy segura que Manolo y Ceci, quienes son fieles colaboradores uno del otro, podrán inventarse varias cosas que hacer para que Paulina haga ciertas apariciones especiales de aquí a que hagan otra temporada. Tienen que hacer más temporadas. Nunca se había vivido una evolución de este formato de esta manera. Tenemos que pensar que los personajes llegaron para quedarse, no pueden solo ser parte de nuestras vidas un fin de semana y largarse. Eso no es de gente bien.



¿En serio?



¿No han pen-sa-do en un spin-off para el ca-cas?



Twitter: @SusanaMoscatel