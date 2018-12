La primera mujer que...

Murió Penny Marshall a los 75 años y si bien, eso no es una noticia que vaya a sacudir a nuestra cultura en particular, me parece un personaje lo suficientemente importante en la historia del cine como para detenernos a hacer esta reflexión. ¿Por qué la mejor manera de entender el trabajo de toda una vida es como la primera mujer directora que rebasó los 100 millones de dólares en taquilla? Es cierto que Quisiera ser grande con Tom Hanks ya es un pequeño clásico joven y, sin duda, un éxito enorme en su momento. También fue la segunda mujer en ser nominada al Oscar. Y así se van las estadísticas de una vida entera dedicada al entretenimiento, la creación y la comedia, convirtiendo el legado de una persona en datos fácilmente olvidables porque, pues van con la coyuntura del momento, nada más. Ahora, precisamente, el tema de las mujeres en la industria del entretenimiento está dando una tremenda batalla y se nos fue una de las grandes, sin duda. Y entiendo que hay que simplificar las cosas en encabezados y notas. Pero ¿qué tal un momento para imaginar las cosas por las que ella tuvo que vivir para hacer lo que amaba? A pesar de cargar con el tremendo (y claramente equivocado) estigma que las mujeres no tienen el mismo poder en la taquilla de cine que el hombre.



Sí usted es fan de las series y se va un poco más atrás tendrá que recordar al menos la iconografía de Laverne & Shirley, donde dos mujeres podían ser contestonas, conflictivas, independientes y sí, las protagonistas de la historia. Esto empezó en 1976, así que las cosas eran muy distintas. Pero ella empezó dirigiendo algunos capítulos de la serie que la catapultó a la fama (hoy en día absolutamente borrada para quienes no vivieron la época) y a partir de ahí logró dar un salto al cine, siendo profundamente admirada por la variedad de sus cintas que fueron desde Big hasta Despertares con Robin Williams y Robert DeNiro. Pero la verdad es que, si pudo seguir trabajando, fue por sus resultados en taquilla.



Tuvo sus momentos feministas y también dividió opiniones, como en A League Of Their Own en donde sin la menor duda le he visto su más clara actuación a Madonna (quien en la cúspide de su fama decidió hacer esta cinta, precisamente porque era de Penny Marshall). ¿La historia? Los hombres están en la segunda guerra mundial así que vamos a dejar jugar baseball a las mujeres. Geena Davis era la protagonista, pero pregúntenle a casi cualquiera con edad para haberla visto en el cine y te dirán que es una cinta de Tom Hanks (el entrenador del equipo). En este negocio siempre nos dicen que hay que escribir y hablar solo de la gente que todo mundo conoce. Así que Penny Marshall será reconocida como eso, la mujer que logró rebasar los 100 millones en taquilla. Pero si se quieren echar un clavado por las verdaderas aventuras de las mujeres que nos han hecho reír y llorar, aunque no lo sepamos, en esta industria, bien nos haría recordar a Penny Marshall más de las estadísticas. Sin historia no hay futuro.



