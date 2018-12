Solapan alcaldes a jefes policíacos sin control de confianza

Hace dos semanas le dimos a conocer en nuestra edición impresa de MILENIO que pese a los hechos de inseguridad que están ocurriendo en varios municipios no ha sesionado la Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad que tiene que crearse por ley, por una situación: diez jefes policíacos no han acreditado las pruebas de control y confianza.



Los 10 alcaldes que tienen a un titular o responsable de la seguridad en su municipio en esta situación son: Jaral del Progreso, Villagrán, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, Guanajuato, Huanimaro, Ocampo, Salamanca, Juventino Rosas y Yuriria.



Por ejemplo, el responsable en Salamanca, y el del municipio de Juventino Rosas y el de Yuriria ni siquiera presentan registro de evaluación de estas pruebas que por ley están obligados a presentar para ejercer el cargo de seguridad; lo mismo ocurre con el titular de Jaral del Progreso y el responsable en Villagrán los cuales presentaron en su momento las pruebas pero al tomar el cargo ya no tenían vigencia.



Mientras que los casos más complicados son el de Huanímaro y Ocampo, respectivamente presentaron sus pruebas pero el resultado fue de “no aprobado”.



A la lista se suman los casos de los municipios de San Diego de la Unión, San Miguel de Allende y Guanajuato, que están en proceso de evaluación, habrá que ver si los resultados le favorecen o no.



Por ejemplo en Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández informó que los exámenes del futuro titular de Seguridad ya está en proceso, pero vaya sorpresa, la evaluación la está realizando en Querétaro y no en Guanajuato donde por ley debería de acudir a realizarlos.



Sin duda este tema queda en agenda porque difícilmente se hará algo en estos días festivos, lo interesante es que en enero sesionará nuevamente el recién nombrado Consejo Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, vamos a ver qué línea a seguir se marcará ahí en este tema.



El discurso ha sido que ningún mando que no acredite las pruebas de Control de Confianza se sentará en la Comisión Estatal de Secretarios que encabezará el secretario de Seguridad en el Estado, Álvar Cabeza de

Vaca.



En este momento 10 titulares no han acreditado las pruebas de Control de Confianza, a caso esperaran a que todos las presentes y las aprueben o se tomará otra estrategia como el sentarse a la mesa sólo los están acreditados.



En estos 10 municipios la mayoría son gobernados por el PAN, otros por el PRI, Morena, PRD y Nueva Alianza. Donde los alcaldes son los principales responsables de esta situación por la invitación y contratación de los titulares de seguridad.

