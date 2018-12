Cambios injustificados

La vitalidad de la llamada democracia está en debate por la construcción de los partidos políticos; hoy en día, México y los hidalguenses están fuera del concepto democrático gracias al hartazgo que tienen con respecto a los partidos y sus políticos; además, no se identifican con ningún partido, por eso las dirigencias comienzan a ser reasignadas en lugar de trabajar por identificar el fondo de la crisis . Únicamente han generado asambleas o consultas, que al parecer están de moda, sin tomar el camino correcto del debate que proceda a llevar a la democracia a un buen fin.



En efecto, el ejercicio del partido no es el poder por el poder; por el contrario, su origen y destino es atender los problemas del pueblo, así, la invención del partido va de la mano con la democracia. Los partidos juegan el papel de la mediación entre el pueblo y el ejercicio del gobierno, debiendo ser la expresión de la dialéctica.



El primer significado, es atribuir la vinculación teórica que une al partido con la democracia, para que sea el espejo de todos y cada uno de los sectores de la sociedad.



Este elemento hace que el partido se ubique en el territorio donde debe realizar su proyecto como tal, porque el partido es la afirmación de construir el orden común inmutable que alcanzaría la verdad en el espacio de l a política y la definición de la legitimidad del estado.



La Ciencia Política asume que los partidos políticos están ligados indisolublemente a la legitimidad del estado desde su origen, porque siempre le han usado como un medio para llegar al poder, no como se debe, situarse en la intersección del poder y de la sociedad, mediar la multitud de voces y reducir la inconformidad de la ciudadanía. En fin, solo son las palabras de los hechos, entendido de esta manera, debe ser el cambiar no sólo nombres a Juan por Pedro en la dirigencia lo que saneará al partido, deben intentar establecer la representación institucional de las opiniones y de los individuos.

