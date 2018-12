“En el pedir está el dar”

Tiene razón el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al exigir recursos a la Federación para que se siga adelante con el proyecto del rescate del Río Santiago y se edifique la presa El Purgatorio; sólo se pueden lograr exitosamente con la articulación del esfuerzo coordinado de los dos ámbitos de gobierno, más lo que habría que revisar es la forma en que se está gestionando este dinero frente al gobierno federal y si están haciendo el trabajo adecuado los legisladores federales por Jalisco a efecto de lograr ésos y otros recursos más del erario a ejercer por la administración pública federal.



Quizá sería más importante que realizar manifestaciones estériles hacer una tarea de cabildeo superior y buscar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador conozca la información más completa sobre los alcances de dichos proyectos y que los aprecie más allá de filias, fobias, discriminación o del afán por no respaldar proyectos planteados por el gobernante emergido de un partido distinto.



Es importante que los jaliscienses respaldemos al Ejecutivo Estatal, pero también es fundamental que el Ejecutivo de Jalisco revise cuál es la mejor forma de acometer la gestión de estos recursos. Ya lo hemos dicho y lo reiteramos, no es la República de Jalisco, no es una entidad autónoma, pero tampoco está bien que el Gobierno de la República no analice adecuadamente prioridades.



En los temas que tienen que ver con otros asuntos de desarrollo, es importante que Jalisco acelere el paso para cumplir la línea tres del tren ligero. Hay que examinar otros proyectos como puede ser el tranvía de Tesistán a Periférico en su cruce con Laureles, un proyecto que dejó terminado y pagado el alcalde de Zapopan Héctor Vielma, y por el otro lado desde Tesistán hacia Santa Lucía y Nextipac hasta la Venta del Astillero para conectar con la carretera que va a Puerto Vallarta y a la zona norte del país.



Se requieren aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos para invertirse a fin de concluir la presa El Purgatorio, la planta potabilizadora, el acueducto, los tanques reguladores y el acuífero sur; el tiempo para terminarla sería entre 2 y 3 años en función del flujo de recursos.







@salvadocosio1