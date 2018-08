Siempre juntos, siempre unidos, siempre hermanos, siempre amigos

Esto es lo que los equipos deberían de llevar acabo, y esta jornada presentó muchos ejemplos: León, Cruz Azul, Toluca, América y Santos. Reflejaron todo lo descrito al principio, y les trajo buenos resultados; otros equipos, aunque hayan perdido, se les nota los deseos de ganar.



Atlas: llega a la terminación de la jugada pero no la concreta, ojalá su entrenador encuentre la fórmula para la definición.



Chivas: comienza muy bien, pero errores en bola parada le cambia el resultado, como ejemplo fue el gol del Santos cuando Salcido fue a disputar el balón con la pierna derecha por error y su marca la hizo con la pierna correcta, aparte de que el jugador brasileño Doria tiene las piernas más largas y por eso llego antes al remate. En el segundo gol del Santos hay error de Brizuela al dar un mal pase en media cancha, los agarraron saliendo y en una mala marca en ataque con el contragolpe fue letal, hay que mencionar ese estupendo gol de Brizuela con la pierna izquierda y los errores de los delanteros de Chivas, Zaldívar y Godínez, que desperdiciaron las oportunidades, creo que Guadalajara mereció mejor suerte.



América: fue un equipo equilibrado en todas sus líneas y contundente, va por muy buen camino y tiene una banca muy buena.



Cruz Azul: cada vez se le observa mejor y lo increíble es que con once hombres se salvó del gol, cuando Corona hizo una estupenda parada, achicando en una salida, después vino una expulsión muy tonta de Pablo Aguilar por acumulación de tarjetas amarillas, pero el equipo hizo ajustes en el parado a un 4-4-1 y puso a Méndez de centro delantero, que se vio que no es su posición, corrió mucho y gran esfuerzo, es increíble que teniendo Caraglio su entrenador no lo metiera antes, lo que sí es que el equipo de Xolos no aprovechó su hombre de más y Cruz Azul jugó con inteligencia, coraje y garra. Empató y pudo llevarse el triunfo pero pegaron en los postes; el gol del jugador Gerardo Flores, cabeceó al segundo poste y cayó el gol, van por muy buen camino.



León: se despacha con la cuchara grande al golear al Querétaro, qué buenas contrataciones hizo su directiva con Yairo Moreno y Maximiliano Cerato, qué gol tan extraordinario metió, fue un gran tanque de oxígeno, y qué bueno es Montes, está recuperando que buen jugador.



Toluca: qué triunfo de visitante y sin su mejor hombre que es Rubens Sanmbueza, le dio la vuelta al marcador; el gol de Tigres por medio de André-Pierre Gignac, con un rematador por delante y cambiando el curso del balón hacia el otro lado, golazo. A Tigres le cobró factura el tener menos hombres por las expulsiones. Ojo Tigres, cabeza fría y pies calientes.



