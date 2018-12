¿Qué es ser subcampeón?

El lugar que muchos olvidan, pero para mí es muy importante el haber llegado a esta instancia. Los jugadores les dan la medalla y se las quitan y están enojados o tristes, no lo sé, solo ellos saben, pero para los que saben valorar lo que es un subcampeonato lo llevarán en sus corazones y en la memoria, para llegar a ser subcampeón tuvieron que trabajar muy duro, tanto como el campeón y ganarles a los otros 16 equipos que no pudieron llegar hasta el final, la gente se molestó por no ser campeones, y olvidaron lo que su equipo hizo para disputar el campeonato.

Lo de Cruz Azul me duele pero yo sufrí también esto, porque para llegar a ser tricampeones se nos atravesó el equipo de Pumas, que tenían también un gran plantel con Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manzo, Gonini, Vázquez, Paulino, "Pareja" López, Cabinho, entre otros, y nos ganaron, y con esta derrota se nos fue el tricampeonato, probablemente mucha gente no lo recuerde, fue doloroso pero nosotros trabajamos, muy duro y fuimos subcampeones, por esta razón habló de los subcampeonatos los cuales sirven de burla para Cruz Azul, me duele que la gente se exprese de esa manera y probablemente tengan razón, pero por favor, piensen en todo lo bueno que hizo el equipo para disputar una final, hay equipos que nunca llegan y no les dice nada pero con Cruz Azul se ensañan, tiene más subcampeonatos que todos los equipos, quiere decir que se trabaja para llegar al campeonato. Gente de sangre azul deben de sentirse orgullosos de su equipo, hoy perdimos la final, sin embargo, la directiva ya está trabajando, acaban de traer a Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez, dos muy buenos jugadores, uno contención mixto, el otro maneja todos los sectores de la ofensiva, ya sea por los extremos como por el centro; afición, no claudiquen, apoyen y siéntanse orgullosos de su equipo Cruz Azul.





Hasta pronto.