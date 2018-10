Persistir, insistir y nunca desistir…

Hoy se presenta una buena oportunidad para los jóvenes jugadores mexicanos, gran ocasión de demostrar de qué están hechos, contra un gran equipo como lo es la selección de Chile que nos metió 7 - 0 a los que tenían una mayor experiencia en la Copa América, es una losa que siempre recordaremos.



Pero ahora con unos jóvenes que quieren formar su propia historia se les presenta este partido.



A) ¿Cómo encarar el juego, esa es una buena pregunta?



B) ¿Qué alineación va a poner el director técnico?



C) ¿Cómo motivar al equipo sin que les pese el marcador anterior?



D) ¿Cómo reaccionar si nos meten un gol tempranero?



E) ¿Cómo pensar y ejecutar si nosotros vamos ganando? Esto y muchas cosas más es el trabajo del director técnico nacional, no importa si es interino el resultado va a contar en la historia de nuestro futbol.



Qué triste sería, pues se dice que algunos jugadores no quieren venir a jugar con la selección porque los han maltratado según ellos; creo que sí estos muchachos ya tomaron su decisión serían muy tontos, el fútbol es pasajero y el tiempo pasa rápido y las oportunidades de vestir la camiseta nacional es un orgullo.



Recuerdo cuando el jugador Jesús Rico, más conocido como “El Pimienta”, le comunicó al señor José Antonio Roca el que fue, en algún momento, director técnico, dijo sentirse cansado de tantas concentraciones, y el respetó su decisión y nunca más lo llamó, yo creo que después este joven se arrepintió.



Ojalá que sólo sea un chisme y no sea verdad que quieren imponer su voluntad, nuevamente se pronuncian jugadores extranjeros que quieren vestir la camiseta nacional, y les pregunto: ¿por qué no la de su país?, y es donde deben de luchar para portar su camiseta.



El tiempo nos dará la razón, es una aberración la regla 9/9 va a llegar el día que no tengamos jugadores en las diferentes posiciones porque hemos saturado de extranjeros nuestra liga lo ideal sería no más de 3 por equipos y todos de muy buena calidad, también el regreso del Torneo Nacional de reservas que se jugará en el preliminar.



Qué desagradable que Maradona quiera decir que Lionel Messi antes de los juegos orina 100 veces. ¿O sea que tiene miedo? Yo creo que Maradona fue uno de los mejores jugadores de la historia pero Messi es también uno de los mejores jugadores del mundo, y el respeto y la admiración se ganan y Pelé y Messi nunca hablan mal de nadie, eso vale oro.



Hasta pronto.



