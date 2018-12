Faltó la joya de la corona

Hay una sola manera de obtener éxito en la vida y eso se hace dando lo mejor de uno mismos.



¿Que estoy muy triste? es verdad, tengo en este momento dos lanzas que nos clavaron en el juego y en el corazón, lo mismos sienten los de sangre azul. Pero ahora vamos a desglosar el partido:



1.- No pusieron una alineación adecuada



2.- Poner dos contenciones (Salas y Marcone) que son parecidos, recuperadores pero sin salida hacia el frente y menos creativos ni rompedores de líneas.



3.- Quisieron sorprender con dos centros delanteros, que son muy parecidos, Cauteruccio y Caraglio, son rematadores de área pero ninguno con habilidades técnicas, siempre que se ponen dos centros delanteros uno como entrenador les dice, ‘tú no te salgas de la caja y el otro juega libre por tener más habilidades’.



4.- Cambios. Vuelven a poner a Roberto Alvarado de enganche, cuando juega por el extremo izquierdo, tan es así que la mejor jugada que hizo Cruz Azul fue cuando él desbordó de afuera hacia dentro y le tocó a Méndez para que disparará y no lo hizo.



5.- Liguilla pésima de Edgar Méndez.



6.- Poner a Renteria, fue un adorno, no hizo nada, pecho frío.



7.- Cuando ponen a Alvarado de extremo izquierdo y entra Mena era muy tarde.



8.- Poner a Domínguez de lateral derecho, que no es su posición, aún que él trate de hacerlo bien; teniendo a Madueña, que sí es su posición y sabe atacar a la ofensiva, fue un desperdicio.



9.- No hubo ofensiva y como consecuencia vino un error, un portero nunca debe dar al defensa o a un medio de contención cuando está de espaldas, pero Marcone recibió el balón cuando estaba solo y con perfil orientado, tuvo el error de girar al revés y en ese momento le cayó el centro delantero Oribe Peralta, lo desarmo, para mi Corona no tuvo error y tan es así que hasta el mismo Marcone lo señaló como error suyo



10.- En el segundo gol no hicieron marca en ataque y los sorprendieron con tanta suerte que Edson Álvarez le pega mal al balón, pero eso hace que entre el balón. Que buenos goles de este joven e importantes.



América bien y de buenas. Cruz Azul mal y de malas.



Para mí la directiva hizo un gran papel, les dio todo lo que pidieron, pero los jugadores fallaron al último. Quedaron en primer lugar de la tabla, campeones de Copa y llegaron a la final del torneo, todo esto es muy bueno, faltó la joya de la corona: el campeonato de Liga.



Hasta pronto..





