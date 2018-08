¿Moral o ética cívica?

Cito al Diccionario de la Real Academia Española, en respaldado por la Asociación de Academias de la Lengua Española: “Moral (del lat. moralis). Adj. 1: Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. 2. Conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. NO me parece moral. 3. Basado en el entendimiento o la conciencia, y no en los sentidos. Prueba, certidumbre moral. 4. Que concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al orden jurídico. Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de hacerlo. F. 5. Doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. 6. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico. 7. Estado de ánimo, individual o colectivo. Tengo la moral por los suelos. 8. Ánimo para afrontar algo. Se necesita tener moral para aguantar tantas penalidades. 9. coloq. En actividades que implican confrontación o esfuerzo intenso, confianza en el éxito. comer la ~ a alguien. loc. verb. coloq. Desanimarle o hacerle perder la confianza.”



No sé a cuál de todas estas morales se refiera el próximo presidente de México, pero me queda claro que lo de la Constitución moral es una reverenda tontería. En primer lugar, porque como la propia definición del Diccionario (que no es todo) lo muestra, el bien o mal obrar tiene que ver con el bien y el mal y no todos los pueblos tienen el mismo código; algunos incluso no conocen esa dualidad, sino la de lo correcto e incorrecto. En segundo, porque, como podemos observar, puede y suele haber una distancia entre la moral individual y la colectiva. En tercero, porque concierne al fuero interno de la persona. ¿Quiere decir todo ello que no puede haber moral en nuestro comportamiento social? Al contrario, significa que nuestra moral está codificada ya en las reglas que nosotros mismos nos damos, pero que, como no todos estamos de acuerdo en lo que es moral, entonces tenemos que encontrar consensos neutrales que respeten las morales de cada uno de nosotros, independientemente de creencias específicas, de mayorías y minorías, salvaguardando el orden público (¿?) y los derechos de terceros, eso sí, más fácil de definir. En suma, necesitamos más bien una sólida ética cívica.