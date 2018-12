Hacia la policía metropolitana

La semana pasada se dieron cita en Casa Jalisco los presidentes municipales que conforman la Junta de Coordinación Política del Área Metropolitana de Guadalajara, con el propósito de tomarle protesta al gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, como integrante de dicha instancia de coordinación, ocasión que resultó propicia para que el propio titular del Poder Ejecutivo hiciera entrega de un paquete de propuestas de reforma a los instrumentos jurídicos que sustentan el régimen de coordinación metropolitana vigente, como parte de un cambio institucional que busca pasar “a un nuevo nivel de profundidad en las medidas” contempladas en la agenda metropolitana “que abone al desarrollo ade la ciudad” (MILENIO JALISCO, 12 de diciembre).



De la lectura de los diversos mensajes emitidos durante la referida sesión, no solo resulta clara la apuesta de las autoridades involucradas por una estrategia gubernamental que busca trascender el ámbito de las acciones de planeación metropolitana para incursionar de lleno en el ámbito de la gestión de políticas coordinadas; sino además, se aprecia un cambio fundamental en la orientación estratégica de la política metropolitana en su conjunto, que pretende apoyarse en un esquema de coordinación descentralizada de las acciones.



Frente a la inseguridad prevaleciente, la descentralización de las funciones de vialidad y tránsito hacia los municipios constituye una novedad sin precedentes, a decir del gobernador porque “nunca se ha respetado este principio (constitucional) y hoy lo vamos a respetar, pero tenemos que hacerlo entendiendo que vialidad y tránsito es una de esas agendas que tienen que verse desde la perspectiva metropolitana” (MILENIO JALISCO, 12 de diciembre). Además, porque tal decisión se inscribe estratégicamente como una reorientación de la lógica que marcó a la pasada administración estatal, la cual apostó por la centralización administrativa de todos los cuerpos de seguridad pública bajo el mando de la Fiscalía General del Estado, una lógica de la que no escapó la policía vial adscrita a la otrora Secretaría de Movilidad.



Es en esta perspectiva que resultaría muy pertinente que las autoridades fueran muy transparentes respecto de las implicaciones que tendrá el proceso de reorientación estratégica sobre los recursos humanos, no sólo en términos del cambio de adscripción administrativa de los policías viales, al pasar a depender de una secretaría del gobierno estatal hacia una instancia de gestión metropolitana que muy probablemente sea la Agencia Metropolitana de Seguridad, sino particularmente sobre los procesos claves para reconfigurar organizacionalmente la gestión del personal.







Académico de El Colegio de Jalisco