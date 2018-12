Con 66 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones, se dio por concluido el debate en el Senado de la República, el pasado 11 de diciembre, por la aprobación de la denominada Ley Taibo. Así, el proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados, por el presidente de la Comisión de Cultura y cinematografía, esperando se le brinde un análisis prioritario.



La mayoría de los participantes en el debate argumentó que las reformas a la “Ley Federal de las Entidades Paraestatales” elimina un elemento de discriminación; ya que actualmente niega la dirección de las 183 empresas paraestatales del país a las personas no nacidas en territorio mexicano. Por su parte, la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) las descalificó argumentando que es un traje a la medida para el escritor Francisco Ignacio Taibo Mahjo, ya que busca beneficiarlo directamente. De ser aprobada, el escritor español, naturalizado mexicano, podría tomar la dirección del Fondo de Cultura Económica.



La reforma a la Ley Federal de Paraestatales, que había sido frenada en el Senado desde el pasado 29 de noviembre, fue enviada como minuta a la Cámara de Diputados para su análisis.



Fueron horas de arduos enfrentamientos entre los integrantes del Senado de la República, durante las cuales se destacó la inminente trayectoria del escritor como pionero de la novela negra en México. Sin embargo, se lamentaron sus declaraciones machistas, misóginas y xenófobas “a decir de la senadora del PAN Xóchitl Gálvez- expuestas durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara días antes. Asimismo, -a decir del priista Manuel Añorve- el escrito no ha mostrado respeto hacia las instituciones del país que lo aceptó y le dio la ciudadanía; añadiendo que la reforma al artículo 21 tiene un destinatario que ha violado las leyes de nuestro país. Por su parte, el senador Miguel Ángel Osorio, reprochó su lenguaje diciendo que su designación al frente del FCE sería inadmisible, ya que insulta a las y los mexicanos, así como al prestigio de una institución dedicada a las letras y cultura de nuestro país.



De igual manera, la mayoría de los participantes en el Congreso, se disponía a modificar la ley para eliminar el requisito de nacimiento en México y dejar libre el camino al escritor. Una solución que estaba prevista a concretarse en la misma semana.



Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados reprobó el lenguaje del escritor, denominándolo como machista, violento y discriminatorio; solicitando, asimismo, una disculpa, y argumentando que para esas expresiones no cabe la tolerancia, menos de alguien que aspira a la dirección de la institución que gesta el pensamiento, la crítica y la palabra desde el interior del país para su presentación al mundo.



Este tipo de lenguaje normaliza la violencia de género y pone freno al avance en la democracia y el respeto a las diferencias.