La SCJN y la austeridad republicana

Dentro de sus primeros eventos ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador continúa marcando la agenda, en esta ocasión al reunirse con el presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes lo recibieron con un plan de austeridad administrativa para el próximo año, el cual no incluye ajustar a la baja los sueldos de sus miembros, con la salvedad de que así está establecido en la Constitución.



En las principales propuestas de AMLO en campaña estaba la de disminuir el salario del presidente y de los demás funcionarios del gobierno, de tal forma que nadie ganará más que el propio presidente, quien ya anunció que no recibirá más de 108 mil pesos mensuales, 50% menos de lo que actualmente percibe el presidente Enrique Peña Nieto.



Cumplir con esta promesa va a ser más difícil de lo que parece. Por un lado, están los burócratas del gobierno federal cuyos sueldos sí pueden ser disminuidos por orden del ejecutivo, el poder legislativo también puede reformar las dietas de los legisladores y así lo han promovido a través de iniciativas de Morena, que por ser mayoría en ambas cámaras podrían disminuir los ingresos de diputados y senadores. Lo difícil será en el Poder Judicial y sus tribunales, organismos públicos como el INE y universidades en donde algunos rectores ganan más de 200 mil pesos mensuales, ya que son instituciones que gozan de autonomía y patrimonio propios.



Incluso la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien perteneció a la SCJN, mencionó que la constitución establece que los sueldos de jueces y magistrados no podrán ser disminuidos por la autonomía de la que goza el poder judicial.



Con todo este antecedente AMLO se reunió con el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, quien mostró un plan de ahorro para el próximo año de 5 mil millones de pesos; sin embargo, el plan no especifica si se modificarán salarios.



Retomando parte del discurso que emitió la semana pasada cuando le fue entregada su constancia de mayoría, mencionó que sería respetuoso de la separación de poderes y que no influirá en las decisiones que tomen los otros poderes del Estado mexicano. Sin duda, la llegada del nuevo presidente, tocará varios de los cuestionamientos que se han atribuido al poder judicial, sobre todo en la impartición de justicia, que sigue siendo una demanda de la sociedad mexicana, lo cual se manifiesta en la insatisfacción popular ante la falta de un verdadero estado de derecho.



Al elaborarse este año el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se verá qué organismos públicos se someterán a la nueva realidad política del país en materia de austeridad. El mandato de cambio que se expresó el pasado primero de julio, también tiene que ver con qué políticas públicas se van a implementar para resolver los grandes problemas del país, independientemente de los salarios de los funcionarios. De no ser así, la austeridad republicana, no servirá de nada.