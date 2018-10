Brasil en la encrucijada neopopulista

La semana pasada hablábamos de la primera vuelta en la elección presidencial de Brasil, donde Jair Bolsonaro ganó de manera contundente sobre su adversario del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, y cómo un ultraderechista había conseguido tal apoyo electoral.



¿Por qué los brasileños están votando a favor de un ultraderechista? ¿Los brasileños son misóginos, xenóbobos, machistas y están en contra de los derechos humanos? La respuesta es no, entonces porqué votar por Bolsonaro quien ha hecho declaraciones extremadamente fuertes en contra de las mujeres, homosexuales y minorías y que enaltece las técnicas de tortura de la dictadura militar. El profesor de filosofía de la universidad de Iguazú en Brasil, Gustavo Bertoche Guimaraes, lo explica con gran claridad en un texto difundido en sus redes sociales denominado ¿De dónde surgió Bolsonaro?



La respuesta es que Bolsonaro surgió de la falta de autocrítica de la izquierda y de los petistas, al presentarse como un candidato antisistema, fuera del establishment y que aclara que la incapacidad de la clase política de izquierda ha hecho que Brasil se haya estancado económicamente, y ha fortalecido la percepción de que la corrupción de los políticos se da independientemente del partido político en que milite, así como el que la inseguridad haya aumentado.



Parece que los electores están dispuestos a dejar pasar sus declaraciones y posiciones de ultraderecha con la finalidad de ver a un país disciplinado y sin corrupción.



Hace 16 años, el Partido de los Trabajadores tuvo la esperanza del pueblo Brasileño, quien lo respaldó en las urnas en 2002 para que la izquierda gobernará por primera vez, a través de Lula de Silva, hoy parece que ese mismo pueblo le dará la espalda y optará por la derecha, este voto de castigo se da después de los escándalos y el impeachment a Dilma.



El filósofo Gustavo Baroche dice que el voto del pasado proceso electoral es un voto “antiizquierdista”,”antisistema” y “anticorrupción”



La crítica al papel de la izquierda brasileña hecha por este joven profesor de filosofía, llega en un momento coyuntural vital, pues el PT y su candidato tendrán que modificar su discurso y centrar su estrategia en una postura autocrítica que los acerque al electorado que no cree en el discurso radical de Bolsonaro, pero que tampoco quiere vivir en un régimen de corrupción y enfrentándose diariamente a la violencia y la inseguridad que privan en el Brasil, lo que significa que no pueden seguir dejando el peso de la campaña, en esta segunda vuelta, sobre las espaldas de la figura histórica del PT, el ex presidente Lula. “Es hora -como lo plantea en su texto Baroche- de utilizar menos las vísceras y más el cerebro”. De no ser así el escenario electoral para la izquierda brasileña es muy incierto.