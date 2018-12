Deja de ser incongruente

¿Queremos milagros? Hoy queremos grandiosos rendimientos con un riesgo muy moderado.



El contexto no da para esa ecuación: la volatilidad en los mercados en el mundo es latente y se suma a incertidumbres geopolíticas que resultan en nerviosismo. “La gente está nerviosa y dice que los mercados están horribles”, me dijo Mauricio Giordano, director general de Natixis IM en México.



Si bien nueve de cada 10 inversionistas dicen que es importante estar protegidos contra la volatilidad, esperan también un retorno anual promedio de 9.7 por ciento por encima de inflación, según una encuesta global de Natixis IM realizada a nueve mil inversionistas individuales y que se publica este jueves. Subrayo: 9.7 por ciento por encima de inflación. Incongruencia.



Le ha ido muy bien a los inversionistas por un largo tiempo y “el mercado se acostumbra”, me dijo Mauricio. “El entorno cambió, es muy difícil que los inversionistas lo vean, pero es una incongruencia de pensamiento” creer que los rendimientos sigan igual.



Hoy, según datos de Natixis IM, un rendimiento sensato sería de 5.5 por ciento por encima de inflación.



En qué decimos que queremos invertir reafirma la incongruencia. Los inversionistas individuales están más a la defensiva en la conformación de su portafolio hacia un enfoque de riesgo. Es decir: ganar igual pero en instrumentos con menor exposición al riesgo.



Esto a pesar de que en los últimos 10 años sí ha cambiado la manera en la que conformamos nuestros portafolios. Sí aprendimos a invertir y no solo tenemos asignaciones en acciones y renta fija, también incluimos instrumentos alternativos, me dijo Mauricio, pero sí nos asusta la volatilidad y con ella preferimos más seguridad.



“Más vale tener a alguien que pueda hacer algo para conseguir mejores rendimientos, que pueda seleccionar valores que te permitan seguir ganando dinero aunque el índice se estanque, y que tenga un control de riesgos —que por cierto, no lo tiene un índice—”, añadió Mauricio.



Asesoría… la encuesta de Natixis IM encontró que 75 por ciento, más de siete de cada 10 inversionistas individuales, confía en su asesor financiero para tomar decisiones. Esto es bueno. Entonces, ¿por qué seguimos queriendo milagros? “Somos humanos”, me dijo Mauricio, pero sí necesitamos abrir los ojos y ver las dificultades de lo que queremos.



Necesitamos “construir portafolios que puedan lograr los objetivos independiente de la volatilidad a corto plazo”, me dijo Mauricio, y acepta que eso no es fácil. Para lograrlo recomienda asesoría, diversificación, estrategias inteligentes y ser consistentes.



Tenemos que ser realistas o cuando no veamos los resultados que tenemos en la cabeza tomaremos decisiones con el estómago, y esas, cuando son sobre inversiones, son las peores.

@vivircomoreina