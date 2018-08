Anda, ¡ayúdame con mi ahorro!

La frase suena bien cuando la dice un adolescente, pero no cuando viene de adultos responsables con un empleo.



¿Cuántas veces lo ha dicho usted, querido lector? Ande, piénselo. ¿De quién es responsabilidad, por ejemplo, su retiro?



En México el ahorro para la jubilación está en el sitio cinco de las prioridades financieras, es decir, ha aumentado el interés en nuestro país, según el estudio “Expectativas del Retiro para México” de Willis Towers Watson.



“Ya estamos en el preocúpate, nos falta el ocúpate”, me dijo Eduardo Hori, consultor senior de beneficios de Willis Towers Watson.



Nuestras primeras cuatro prioridades financieras son: los gastos del hogar, el ahorro en general, el pago de deudas, y el entretenimiento y la recreación. El retiro está lejos y ahorrar para eso quita el disfrute inmediato.



En otro estudio, Willis Towers Watson preguntó: ¿Qué tan cómodo está de que la empresa se involucre en su bienestar financiero y de salud? En Europa respondieron que no se sienten cómodos porque es su vida personal; en Estados Unidos están relativamente cómodos; en México estamos totalmente de acuerdo.



“Pasamos tanto tiempo en la oficina que nuestra vida gira a su alrededor y estamos acostumbrados a un gobierno/país/empresas muy paternalistas”, me dijo Eduardo. Queremos que nos quiten el ahorro en automático, que nos pongan una parte generosa y, realmente, solo esperar a que llegue el retiro. Tampoco aspiramos mucho de esta etapa. Según WIllis Towers Watson 72 por ciento considera que cuando se retire, la seguridad social será mucho menos generosa que hoy; 60 por ciento que los beneficios médicos serán peores; y 71 por ciento que su generación estará mucho peor que la de sus padres.



“Si me gusta darme gustitos ahora, me gustará hacerlo cuando no esté trabajando, incluso tendré más tiempo”, me dijo Eduardo.



El retiro debe ser un momento para disfrutar, pero si no lo preparamos, no habrá medios para el goce. Debemos aprender a decir: “Muchas gracias gobierno y empresa que me das los medios y la información, pero el objetivo de mi retiro es mío”, concluyó Eduardo.



