¿Por qué no se ha auditado a la Universidad de Guadalajara?



¡No lo sé, pero a partir de este 2018 se hará! Me contestó tajante el nuevo Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, quien asumió esta responsabilidad el pasado mes de diciembre del 2017. Entrevistado en Meganoticias en referencia a la nueva forma de trabajar de la ASEJ y para dar a conocer al público el mini sitio www.asej.gob.mx, donde por primera vez se conocen las dependencias y municipios que han sido auditados en sus cuentas públicas del 2015, 2016 o 2017. Son 448 documentos en total donde se explica en forma sencilla las observaciones a las cuentas públicas, si fueron solventadas y en su caso de no haberlo hecho, la advertencia de las afectaciones a la hacienda pública, por cuánto y por qué.



Este trabajo titánico y técnico, nunca se conoció bajo la tutela del antecesor Alonso Godoy, quien argumentaba impedimentos legales. Nunca dio a conocer al público algo que se le acerque a lo que hoy hace la nueva ASEJ.



Aun así, el trabajo del brazo técnico del Congreso del Estado sigue siendo limitado, de acuerdo con los datos de Ortiz, ya que se revisa solo entre el 10% y el 15% del dinero público total que se ejerce o se gasta en las dependencias del gobierno de Jalisco.



Con solo echar un vistazo a los dictámenes publicados, saltan a la vista algunas irregularidades que advierten de una probable afectación a la hacienda pública del 2016, y que a manera de ejemplo solo mencionaré:



PENSIONES DEL ESTADO - Compras de medicamentos. Probable daño al erario por 29,516,788.62



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL - Contratación de proveedores. Probable daño al erario por 10,792,298.39



SECRETARIA DE EDUCACION - Escuelas de tiempo completo. Probable daño al erario 13,291,661.55



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA - Erogaciones no justificadas. Probable daño al erario 9,486,055.32



Aseguró el nuevo auditor, que hasta este 2018, los dictámenes de la Auditoría quedan a disposición de los diputados de la Comisión de Vigilancia, quienes podrán deliberar y determinar si aplican o no créditos fiscales y sanciones a los responsables del desfalco, y ese dictamen ser sometido al pleno del Congreso. Mala noticia por la vieja práctica del llamado “lavado de cuentas públicas”.



Afortunadamente gracias a los nuevos tiempos de apertura y transparencia, este órgano técnico del Congreso, y de acuerdo al nuevo modelo de revisión, para el 2019 cuando inicie la revisión de las cuentas públicas del 2018, la ASEJ determinará el desvío o mal uso del dinero público y será un tribunal el que determine la reparación del daño y las sanciones a los funcionarios que hayan desviado dinero público. Ya era tiempo.



FB: Raúl Frías Lucio

Tw: @raulfriaslucio