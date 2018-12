Casi 117 mil millones de pesos será lo que el gobierno de Jalisco podrá gastar en el 2019, es decir, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado es 7.9% mayor al del 2018, que servirá para que la entidad siga caminando. Pero con la advertencia de que no se contempla dinero federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ninguno de los 4 proyectos claves para el desarrollo de Jalisco que ha planteado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez: Línea 4 a Tlajomulco, Saneamiento del Río Santiago, libramiento de Vallarta la Costa Sur y concluir El Purgatorio.



Juan Partida Morales, el nuevo Secretario de Hacienda Pública de Jalisco, antes Secretario de Finanzas, asegura que para mantener este nivel de gasto en el 2019 no serán necesarios aumentos de impuestos, tampoco se contempla regresar la tenencia, y lo calificó como un presupuesto “defensivo y austero”.



El Secretario de Hacienda Pública estatal advierte que, ante el recorte de dinero federal, sí se está contemplando recurrir a la deuda pública para sacar adelante algunos de los proyectos prioritarios para Jalisco. Es decir, que las finanzas del estado le permiten una deuda de hasta 7 mil millones sin que se alteren las calificadoras ni se ponga en riesgo la capacidad de pago.



La batalla por el dinero federal sigue ahora con la manifestación de 110 alcaldes de todos los partidos políticos –excepto Morena- de los 125 municipios de Jalisco, para protestar ante el centralismo de la 4T y la falta de asignaciones en el llamado Ramo 23, que los dejará sin la posibilidad de llevar esas pequeñas obras a sus poblaciones.



El presidente López Obrador pidió a los diputados morenistas no modificar el Proyecto de Presupuesto de la Federación. Falta poco para saber si esta batalla tiene algún resultado económico o solo sirvió para catapultar a Enrique Alfaro como un político que será un contrapeso al centralismo del gobierno del presidente de la República.

FB: Raúl Frías Lucio

Tw: @raulfriaslucio