El sueño del Chipilín

Mis amigos del barrio del Retiro, Roñas, Tomy, Galaviz y el Balacera me dicen el Chipilín, porque nunca voy a crecer. Me encuentro tirado a media calle, quienes me ven dicen, tengo sangre en los oídos, no respiro y mis ojos se dirigen hacia el cielo. Estoy muerto y me siento en la gloria porque dos ángeles me acaban de tomar de las manos. Es una sensación desconocida. Siempre había anhelado un balón. Mi sueño de toda la vida. Por más veces que lo había pedido al Niño Dios nunca me lo trajo. Mi mamá me decía que el Niñito se olvidaba de los jodidos. Soñaba con ser balonero del Jalisco. Nunca me dieron chance, escogían a los hijos de los directivos. Viví en casa de cartón que construyó mi jefa, Doña Mary. Nos daban permiso porque mi madre les hacía el quehacer por las mañanas y por las tardes lavaba y planchaba para los riquillos de la colonia. A cinco pesos la docena que apenas alcanzaba para los frijoles, el pan, la leche y las tortillas. Yo ni tiempo de ir a la escuela como mis cuates, apenas aprendí a leer y escribir, desde chiquillo me iba al mercado Alcalde para cargar las canastas. Siempre me apuraba porque en la tardes se armaban los partidos de cuadra contra cuadra. Nunca dejé de jugar porque el Balacera decía que yo era bueno para los goles... y para los madrazos, siempre repetía que no había chaparro que no fuera maldito. Yo era uno de esos. Por más que le chingaba en el Alcalde nunca pude juntar para mi balón. Quería ser el dueño de la pelota. El que escogía al equipo. Recuerdo que escribíamos nuestras cartitas con la ilusión de que el Niño Dios nos trajera los juguetes soñados. Hoy me había levantado con la esperanza del balón pero mi zapato estaba como siempre, un bolo de dulces. Desde hace dos años se los regalo a los borrachitos de la esquina. Cuando fui a llevárselos, uno de ellos, el Chilaquil, de sus viejas ropas sacó una pelota nuevecita, me dijo: “permíteme, hoy el regalo es de nosotros”. La besó, me la dio en las manos, “sueña Chipilín que estas en el estadio”, la tomé y me fui a dominarla. En eso estaba cuando al cruzar por las calles de Alejandrina y Torres Quintero de pronto ya no supe de mí, ni tiempo tuve para sentir el madrazo. Tirado en la polvorienta calle, supe que un camión urbano de la línea Analco Moderna me había matado cuando dominaba el balón soñado.







delacruzraul@hotmail.com