Secretarios de Cultura

Instituto Jalisciense de Bellas Artes.



Carlos Pizano y Saucedo, Daniel Salazar Sánchez, (Medina Ascencio), Jesús Arias Villegas,



1.- Juan Francisco González Rodríguez, editor y ex secretario de Educación y Cultura del Estado. Fundó su propia editorial al término de su labor como director de la UNED. Fue recio y en ocasiones prepotente. Su labor de mayor trascendencia fue al ser director del Departamento de Bellas Artes.



Otros directores de dicha dependencia fueron Alejandro Matos, lo suplió Álvaro Soriano y Bueno y Martha González de Hernández Allende [Marthita].



2.- Salvador Cárdenas Navarro. Procurador de Justicia durante el gobierno de Flavio Romero de Velazco. Su paso fue efímero y gris en el cargo de tintes a todas luces político.



3.- José Manuel Correa Ceseña priista.



Fue secretario de Educación Pública de Jalisco en la administración del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, Su equipo de trabajo, estuvo conformado por sus escoltas quienes ocupaban los escritorios de la dependencia. Ni idea de lo que significaba cultura.



4.- Guillermo Smid Huber de la Mora. Secretario de cultura durante el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Acorde en su inoperancia con Cárdenas. Sin idea de lo que es un gestor cultural, manifestando a cada paso su torpeza. Se mantuvo siempre encerrado en su oficina y no era proclive a despachar, cerrando las puertas con enorme candado. Sumamente gris.



5.- Sofía González Luna. Titular de la dependencia durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, panista. Una mujer limpia y honesta, bastante ingenua de inicio. Se esforzó hasta que la alcanzó la inoperancia y la presión sindical, lo que la orilló a “nadar de muertito” según sus propias palabras. Realizó gran labor editorial y expulsó a funcionarios corruptos. Tuvo entre sus colaboradores a un inepto director en la dirección de música. Tuvo el valor de negar al ballet folclórico de la Universidad, el teatro Degollado argumentando el deterioro y mal trato a la duela del escenario.



6.- Arquitecto Alejandro Cravioto.



Secretario de Cultura en el gobierno del tristemente célebre Emilio González



Márquez quien insultó a sus gobernados mentándoles la madre. Cometió pifia tras pifia en compañía de sus colaboradores gente de su confianza absoluta.



Proclive a lo religioso editó muchos libros con esa temática. Cercano al entonces cardenal Sandoval. Sumamente inculto e ignorante.



7.- Miriam Vachez Plagñol. Secretaria de Cultura durante el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. Creó polémica principalmente con relación a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, sus colaboradores impuestos desde grupos de poder, no siempre se destacaron por ser especialistas ni brillantes en su formación y trayectoria, más bien prepotentes y groseros. [Publicaciones y música].



8.- Giovana Jaspersen García. De trayectoria académica impecable y laboral en el campo de la gestión cultural y administración. Joven y carismática.



La duda es con respecto a si le permitirán trabajar y desarrollar toda su potencialidad. Se espera que no se le impongan colaboradores. Es la nueva Secretaria de Cultura



del ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Una mujer designada no por su género. Despierta grandes expectativas.