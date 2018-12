La Asamblea Nacional marca el camino

La Asamblea Nacional última de este 2018 del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), que se ventiló el pasado miércoles 19, apuntaló la gran expectativa que se espera para el ya próximo 2019.

Como principio de orden se está creando un área de notificaciones legales, con el firme objetivo de asegurar que los oficios, ya sean deportivos, de faltas administrativas o de cualquier índole, lleguen a su destinatario en tiempo y forma, después de haber pasado todos los filtros requeridos según los estatutos de la institución, oficios que invariablemente deber ser firmados únicamente por el Presidente Nacional o por el Secretario General, y para dar formalidad a este trámite, en los próximos días serán entregadas las primeras notificaciones a unos charros de Durango, Puebla y Jalisco, ya que según los reportes oficiales, dos de estos casos son por faltas y agresiones y el otro por alterar las calificaciones en una competencia oficial; esta última situación involucró a Jueces, que según manifestó el propio Coordinador Nacional, Jesús Fermín, ya fueron sancionados e inhabilitados por un periodo de 6 meses.

Desafortunadamente al momento de dar a conocer esta medida, se creó un reclamo improcedente por parte del Prosecretario del Deporte José Luis Díaz, hacia el Secretario General Roberto Quiroz, reclamo que a mi juicio fue completamente fuera de orden, además de exhibir un desconocimiento total de los estatutos que rigen a este deporte federado, al respecto, el Presidente Nacional Leonardo Dávila comentó que no se deben permitir las faltas de respeto de cualquier índole, exclamando “Aquí no somos como en otros deportes, ante todo nosotros somos caballeros”, situación que desafortunadamente muchos lo olvidan, sobre todo cuando ya se están perfilando dos o tres personajes para buscar la candidatura presidencial para esta Federación.

FOBAVIAF para la Villa II

La semana pasada comenté sobre la situación actual que guarda la Agrupación de Charros Regionales de la Villa, en la que desafortunadamente no ha podido sanear la parte financiera, y un claro ejemplo lo vivimos en la etapa eliminatoria de su pasado “86 Aniversario” y en sus charreadas semanales, donde domingo a domingo se acostumbraba tener la música en vivo que prácticamente desapareció, y no se diga para los eventos especiales, donde era un atractivo muy especial para los asiduos visitantes que gustan de nuestro deporte nacional, y es tan notorio, que a la par se han venido registrando muy bajas entradas en sus charreadas, pero si no pueden pagar la música de sus eventos, menos van a poder arreglar sus instalaciones que se encuentran en franco deterioro, porque sus ingresos han sido el botín de muchos malos dirigentes; pero lo más delicado ahora es el boquete financiero que se está gestando desde el 2014, donde no se ha cumplido con las declaraciones fiscales correspondientes, adeudo que seguirá creciendo y que tendrá que ser pagado por todos los socios de la Villa.

En días pasados tomó posesión un nuevo Consejo Directivo, donde el Secretario General es Christian Rosemberg Almanza, cuya trayectoria es ampliamente conocida por ser un elemento que ha estado en varias administraciones y seguramente influirá con el firme propósito de que esta agrupación mejore y busque un beneficio generalizado.

Por Último

Aprovecho este espacio para enviar un fuerte abrazo de Navidad a toda la charrería de México y de la Unión Americana, así como también a mis familiares, amigos y lectores, deseando que Dios los llene de salud y les traiga muchas bendiciones a sus hogares. ¡Feliz Navidad!

