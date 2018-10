Que esto quede pronto en el olvido

La selección mexicana de futbol que ha dirigido de forma interina Ricardo Ferretti está irreconocible. Ha perdido la poca gracia que llegó a tener con Juan Carlos Osorio hace unos meses.



Suena increíble que esto pudiera escribirse, pero es algo real. Más allá de los cambios que se han tenido que dar, desechando a jugadores como Javier Hernández o Andrés Guardado, la selección perdió estructura e identidad.



Han sido días oscuros para el equipo nacional éstos que han transcurrido sin entrenador oficial y teniendo que jugar una serie de absurdos partidos amistosos por compromisos comerciales.



Tan oscuros que nada de lo que en ellos se ha experimentado ayuda a construir la idea de que hay una buena materia para cimentar un proyecto competitivo de cara al Mundial de Qatar 2022.



Las jóvenes promesas, del tipo Diego Lainez y Roberto Alvarado no han mostrado más que escuálidos chispazos que no permiten construir ninguna idea optimista de cara a su futuro y al impacto que pueden tener en los siguientes años. O alguien cree con lo que han mostrados que a partir de ellos se puede construir una selección triunfadora. Lo dudo.



En la portería cualquiera de los elementos con los que se ha probado una titularidad alterna a la de los veteranos Guillermo Ochoa o Jesús Corona se han quedado cortos, hasta en el campo de la personalidad.



Quisiera escuchar hoy más que nunca a los optimistas profesionales, o a los que se les paga por jugar ese rol en la estructura de la FMF, enumerar al menos tres cosas positivas de este tiempo perdido post mundial.



Aclaro que esos puntos tendrían que ser dentro de la cancha porque bien se puede caer en el cinismo de decir que ha entrado, aun sin el concurso de las figuras europeas, una buena cantidad de dinero... O de decir que se decidió jugar en territorio mexicano y así darle una oportunidad al aficionado de nuestro país de ver de cerca a su selección. Eso no cuenta.



