Messi, Piqué, Mandzukic… ¿Quién se baja del Tri?

En España ha sorprendido el anuncio realizado por David Silva, quien decidió renunciar a la selección nacional de futbol. Un día antes, el defensor catalán Gerard Piqué, ratificó lo que había dicho ya meses atrás: no volverá a vestir la camiseta de la roja. Ambos futbolistas fueron campeones del mundo en Sudáfrica 2010.



El aguerrido delantero de la Juventus, Mario Manzukic, subcampeón del mundo en Rusia 2018, hizo lo propio. No jugará más con la selección de Croacia.



Y así algunos jugadores de renombre internacional más.



Pero esto no pasa con ningún elemento de los que han sido habituales con la selección mexicana de futbol en los últimos años y en los últimos Mundiales. Nadie se baja del barco. Ni uno de los más veteranos del elenco en Rusia, el portero Jesús Corona, quien pese a no haber tenido ningún minuto, mantiene la idea de seguir siendo convocado.



Ya no hablemos de un Guillermo Ochoa o de un Chicharito Hernández. Nadie siente que su ciclo como seleccionados ya concluyó.



Pero si algo necesitará el entrenador que llegue a encargarse del nuevo ciclo mundialista es utilizar nuevos talentos. ¿O van a seguir jugándosela quienes lleguen a este cargo con los mismos de siempre?



Son solo 11 los titulares en un equipo de futbol. No hay que olvidarlo. Es real que con jugadores como Chicharito, Giovani, Vela, Guardado. Moreno, Layún y algunos otros más no se han conseguido las metas soñadas. ¿No es tiempo de que den un decoroso paso al costado?



Leo que el astro del Barcelona, Lionel Messi, ha vuelto decir que no a la selección argentina. No es un no definitivo, pero no duden que en los próximos meses el que para algunos es el mejor futbolista del mundo, a sus 31 años, diga no más como seleccionado. Y lo hará porque, con gran autocrítica, sabe que no puede darle nada más a la albiceleste.



