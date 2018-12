La triste situación de las Chivas

Lo que se le viene a las Chivas del Guadalajara, todo indica, es puro sufrimiento. No ha encontrado la directiva de este equipo la manera de volverlo competitivamente consistente. Y el papelazo que acaban de hacer en el Mundial de Clubes solo genera miedo entre los millones de aficionados que se identifican con los colores y tradición de este equipo.



El punto es que el margen de acción de quienes manejan a las Chivas es absolutamente reducido. No tienen un mercado para encontrar refuerzos tan variado y profundo como sí lo tienen los otros 17 equipos de la Liga Mx.



A las Chivas, lo sabemos, les venden poco y carísimo. No hay presupuesto que les alcance. Por eso quizá se están desprendiendo de figuras que llegaron costándoles un dineral y que no rindieron…



El caso del todavía jovencito (22 años) Orbelín Pineda, recién vendido al Cruz Azul, es muestra de ello.



Y lo mismo sería si hubieran podido vender a los Rayados del Monterrey a Alan Pulido. Pero ha sido tan irregular el desempeño de éste y casi todos los jugadores rojiblancos, que seguramente los regiomontanos se lo pensaron. Pues si las Chivas compran caro, también venden en ese rango.



El caso es que los refuerzos que han llegado y pueden llegar en los próximos días al equipo que dirige José Saturnino Cardozo no se antoja que pudieran cambiar el ritmo que hemos visto de este plantel en los últimos torneos de liga… Aun cuando los dirigía el añorado Matías Almeyda.



La situación compleja de las Chivas contrasta con lo que viven otros equipos de gran convocatoria, como el América, las Chivas y los mismos Pumas. Ya no digamos el Monterrey o los Tigres… O el Santos Laguna o el Pachuca o el mismo León que han empezado a reforzarse.



Vamos, hasta el alicaído Atlas (gran rival de las Chivas), se perfila de mejor manera con Rafa Márquez buscando refuerzos y con una mejor capacidad de moverse en varios mercados.