La respuesta formal que merece Maradona

Todo lo que dice y hace últimamente Diego Armando Maradona parece un disparate, un gesto del desequilibrio con el que sigue enfrentando la vida, así como lo vivió en aquellos felices años en los que encantaba con su enorme talento sobre una cancha de futbol.



Diego, residente en Culiacán desde hace algunas semanas, donde entrena a los Dorados de la Liga de Ascenso, expresó su deseo de dirigir a la selección mexicana de futbol que no tiene cabeza.



Muchos lo tomaron a loco. Nadie en la Federación Mexicana de Futbol dijo nada. Por lo que entendemos, a Maradona no se le consideró en esa lista tan larga de candidatos para dirigir al equipo tricolor. Y por lo que se ve ningún sesudo y serio analista futbolístico, de esos que pululan en nuestro medio, lo ve como algo posible.



¿Pero por qué no?



Es obvio que Diego Armando Maradona se rodearía de entrenadores capacitados que le darían soporte en el apartado netamente táctico y estratégico… Y él, el gran reverenciado futbolista, sería el gran inspirador. Ya dirigió a la selección nacional argentina en un Mundial de futbol.



Lo único que tendría que entender y aceptar el gran Diego es en cerrar su boquita y dedicarse a trabajar sin enjuiciar al gusto de los periodistas a los que les daría entrevistas.



Digo, si la FMF no tiene ni idea de a qué entrenador quiere, si no tiene un proyecto que rija los trabajos y perfiles de cara al Mundial de Qatar 2022, lo más congruente es que a Maradona sea un serio candidato a partir de su expreso deseo de entrenar a la selección mexicana de futbol.



Fuera de Pep Guardiola y quizá diez genios más de la estrategia que han probado su capacidad, todos los entrenadores que ofrece el mercado han dado resultados absolutamente iguales.



Cuando menos Maradona se merece una respuesta… La que sea: un “no, gracias”… Pero no como lo que hasta ahora ha sucedido, en el que se le ha tomado como un loco.



