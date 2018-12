La reconstrucción de La Maquina

Me gusta el posicionamiento de Pedro Caixinha luego de que su equipo perdiera la final de la Liga Mx, en una de las peores actuaciones que se le pueden recordar a un equipo finalista.



El América les ganó prácticamente con nada porque el Cruz Azul literalmente no hizo nada en el segundo partido, pero el entrenador de origen portugués no se instala en la autocrítica, se pone al frente con un discurso retador.



Caixinha asegura, y ciertamente transmite confianza y seguridad, que el Cruz Azul, que su Cruz Azul va por los dos títulos en juego en el próximo torneo.



Muy bien. Me parece que es el discurso esencial para todo proyecto triunfador, hay que levantar la cabeza de inmediato cuando llegan derrotas y hay que ponerse nuevamente metas ambiciosas.



Pero aunque sea evidente qué es lo que le faltó al Cruz Azul para derrotar al América, bien haría Caixinha y, por supuesto, también Ricardo Peláez (quien funge como presidente deportivo en este equipo), en hacer público un discurso de autocrítica.



Solo esa revisión es la que va a permitir que las cosas puedan enmendarse. Por lo pronto ha anunciado ya la incorporación del mediocampista Orbelín Pineda. Este joven de 22 años, que se mostró en los Gallos del Querétaro y luego fue vendido a las Chivas, aportará dinámica, marca y proyección ofensiva a un medio campo que con Iván Marcone como estandarte perdió fuelle y peso hacia el final del torneo.



Pero el Cruz Azul necesita atacantes efectivos y desequilibrantes. No los tiene ahora. Ni Milton Caraglio, ni Martín Cauteruccio aportan la dosis de gol que se requiere de un buen centro delantero.



Tampoco tiene un real y consistente desborde por las bandas… Ayer se confirmó la llegada del uruguayo Jonathan Rodríguez, proveniente del Santos Laguna. Puede ser por la velocidad y contundencia una buena incorporación… Pero no creo que sea suficiente para renovarse con efectividad… Vamos a ver quién más llega. Porque si no…