El indigno potrero que es la cancha del Azteca

Se equivocaron quienes decidieron hacer un cambio de césped en el Estadio Azteca de forma tan tardía, o también pudiera decirse, de forma tan cercana al arranque de la Liga. Así de sencillo es el tema. Deberían de reconocerlo y punto los administradores del máximo escenario del futbol mexicano. Reconocerlo, lo que significa asumir la responsabilidad.



Desde el primer partido de este torneo, aquel que terminó con una goleada del Cruz Azul al Puebla la cancha era un desastre. Y desde entonces solo ha empeorado. Por supuesto que en gran medida este lamentable estado del césped es porque no ha parado de llover en la Ciudad de México (prácticamente todos las tarde cae una tormenta en la capital de la República), pero no nada más por ello.



Los responsables de poner el pasto nuevo (uno al que denominan híbrido pues combina pasto natural con pasto artificial), debieron de haber calculado que la temporada de lluvias estaba a pleno, pero sobre todo que con dos equipos jugando como locales, la actividad se incrementaría.



Bueno, el punto es que algo se tiene que hacer para remediar esto. La actividad no para. Vienen dos juegos del Cruz Azul como local esta semana, uno a media semana por la Copa Mx y el otro el sábado, por la Liga, contra el León. Y en el Valle de México los aguaceros siguen y los pronósticos indican que seguirán.



La alternativa de jugar en otro campo hasta no lograr que la cancha se revitalice, debe ser evaluada con absoluta seriedad. Viene pronto, además un partido de futbol americano de la NFL con el que no pueden presentar esa cancha.



¿Quién tiene que decidir esto? Forzosamente los administradores del Azteca, pero supongo que la propia Liga Mx puede y debe meterse en el asunto. ¿Quién cuida el espectáculo? Esa cancha no está para que se desarrolle un buen partido de futbol.



