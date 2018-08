El beisbol por necesidad, no por decreto

No es más sencillo practicar el beisbol que el futbol, ni en este país ni en ningún otro. Pero la propuesta o la idea que ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de convertir este hermoso deporte en una práctica masiva durante su sexenio debe ser vista con interés y dedicación.



Como es de sobra conocido, López Obrador practica y ama el beisbol. Y a través de su cuenta de Twitter en los últimos días ha comprometido lo arriba comentado.



Es muy bueno que se practique cualquier deporte de forma masiva y organizada. Pero sería lamentable que todo se organice a partir de la magnánima orden de un Presidente que ha planteado con absoluta claridad y aceptación popular los valores de un nuevo régimen. Valores que están muy lejos del viejo presidencialismo.



De verdad confío en que se cuidarán estos aspectos y que no habrá abusos ni descompensaciones que terminen dejando heridos en otros sectores.



Si se consigue involucrar a empresarios en desarrollar la práctica del beisbol en todo el país, fomentando escuelas o academias, todos saldremos ganando.



Pero hay que entender que el beisbol no es nada sencillo de practicarse en forma. Se requieren canchas tan amplias como las de futbol, pero además equipo deportivo especializado que no es tan barato. Uniformes, zapatos, guantes, cascos, gorras... varios umpires o referees.



Hay que recuperar las historias precisas que se dan todos los días con quienes han mantenido durante muchos años pequeñas y grandes academias o escuelas. Ellos son los primeros que pueden decir si esto puede realmente crecer y por dónde.



Insisto en que a todos nos conviene que el beisbol y otros deportes muevan físicamente a todos los habitantes de este país. Estoy seguro que es el objetivo y el sueño de la persona que López Obrador decidió poner al frente de este asunto: Ana Gabriela Guevara.



