Padres y educación

Un hecho natural es que los padres son quienes dan la vida a sus hijos y en esto se encuentra la base por la cual la obligación de educarlos recae precisamente en ellos. Pero al deber de los padres corresponde un derecho, de ahí que sean ellos quienes en primer lugar posean el derecho de determinar lo pertinente para la educación de sus hijos. La importancia central de los padres conduce a la valoración de la familia como el ámbito educativo primordial de la tarea educativa.



Los padres deben formar un ambiente familiar favorable al desarrollo de la persona, lo cual significa que dicho ambiente se encuentre animado por el amor en su doble dimensión, vertical, es decir hacia Dios, y horizontal, es decir, hacia el prójimo. La familia, puede decirse, es la primera escuela de la vida, donde se adquieren las virtudes, que son las fuerzas que permitirán llevar a cabo los actos que conducen al bien individual, familiar y social.



Las autoridades y las instituciones a ella vinculadas tienen también ciertos deberes y derechos en el campo educativo, en cuanto que les corresponde promover acciones de promoción del bien común y tutelar los derechos de los padres. Pero este papel no significa la sustitución de los padres de familia, sino emanación de las grandes directrices que tengan que ver con las necesidades del país y el subsidio a las instituciones que ayudan a los padres a completar la formación de sus hijos. En efecto, los padres no pueden abarcar tanto como para brindar a sus hijos completamente todo lo necesario en el proceso educativo. Necesitan del auxilio de la sociedad, que se concreta en los maestros y en las escuelas.



Son muchos los factores que intervienen en la educación de una persona, para bien o para mal; pero, al fin y al cabo, la causa eficiente de mayor relevancia en la educación es el mismo educando. De ahí la importancia de proponer el bien y la verdad como referentes de toda la vida, ya que es el mejor servicio para que alguien pueda ser libre, es decir, auto determinarse.



Dada la primera e intransferible obligación de los padres en la educación, ellos deberían en primer lugar tener la libertad de poder escoger la escuela que considerasen más adecuada para sus hijos. En este terreno mucho camino queda por recorrer, pues está claro que la mayoría de los padres de familia en el país no la tienen, ya que si alguien desea que sus hijos asistan a una escuela distinta a las oficiales en general no tendrá los recursos necesarios para poder hacerlo.