Tres años para recuperar la paz: Durazo

En Tamaulipas tuvieron lugar dos foros de escucha en los que la temática fue la exposición de testimonios por parte de familias víctimas de delitos, de cara a lo que será la construcción de la nueva política pública en materia de seguridad, a partir del próximo 1 de diciembre.

Como se comentó en su oportunidad, uno fue organizado por colectivos locales de búsqueda de sus desaparecidos, en respuesta a la cancelación por parte del gobierno electo a los que venía realizando cuando quedaban cuatro por realizarse, uno de ellos con sede en la entidad.

Al ocupar Tamaulipas los primeros sitios en delitos como desapariciones, homicidios dolosos y secuestros, la cancelación del programa de consulta a víctimas del delito no cayó en activistas y toda la opinión pública.

Por ello se repuso el foro de escucha y se anunció para éste la presencia de un representante del próximo gobierno federal, nada menos que Alfonso Durazo, quien ocupará la titularidad de la nueva versión de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fue así como en un solo día, la entidad puntera en delitos de alto impacto fue escenario de reuniones con víctimas, una a puerta cerrada, y la otra abierta, la de los activistas locales.

Los testimonios del foro abierto acercan un poco al dolor que todavía padecen quienes perdieron un familiar a causa de la inseguridad; pero también deben servir a los nuevos servidores públicos, y también a los vigentes, para responder a su genuino reclamo de justicia, y advertencia reiterada de que no se repitan: desinterés, omisión y negligencia, para no atajar las causas que hoy los tienen como víctimas del delito.

Tras su visita a Tamaulipas, Alfonso Durazo ofreció un programa específico para la entidad en materia de seguridad: incrementar la presencia de elementos para la contención y prevención de hechos delictivos.

También prometió una supervisión en tiempo real de los recursos federales asignados a la entidad, además de vigilar su aplicación a tiempo así como evitar desviación a temas diferentes a la procuración de la tranquilidad de los tamaulipecos.

El próximo encargado de la política de seguridad pública en el gobierno de la cuarta transformación fijó como plazo tres años para que el estado recupere su ambiente de tranquilidad, como hace ya algunos lustros.