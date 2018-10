Elecciones en el sindicato petrolero

Hoy habrá elecciones en las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), una agrupación a la que acompaña la polémica por sus no muy claros manejos en su vida interna: democracia y manejo de finanzas, siempre bajo cuestionamiento público.

Por lustros, el sindicato petrolero se encuentra a nivel nacional bajo un liderazgo, por decir lo menos, también controvertido; pero a partir de lo que ocurrió el 1 de julio, se empezaron a construir varias teorías sobre su futuro.

Carlos Romero Deschamps se despidió recién como senador, actividad legislativa que ha desarrollado también sin interrupción por varios años, a la par de despachar como el hombre fuerte de los trabajadores petroleros.

Pero en los últimos meses su intención por repetir al frente de uno de los sindicatos más importantes, por el número de integrantes pero sobre todo por la cantidad de dinero público que pasa por sus manos, no está tan clara como en el pasado, a decir de algunos pronósticos.

Algunos ven en el exlegislador federal y aún dirigente nacional del STPRM, el blanco ideal para la que la promesa del próximo Presidente de México, de acabar con la corrupción e impunidad que existe en el país, se cumpla con la caída de Carlos Romero Deschamps.

El primer paso de ese declive como hombre fuerte en la vida sindical de este país, se dice empieza con las elecciones en las 36 secciones del sindicato petrolero, cuyos dirigentes electos habrán de decidir en una asamblea nacional quién habrá de ser su secretario general por otro periodo de seis años.

Según ese cambio a voto secreto en los comicios sindicales de hoy, y que supuestamente celebran dos secretarías federales del próximo gobierno, viene a darle ese sentido de democracia antes inexistente que dará esa seguridad requerida por el votante para decidir de manera libre por la continuidad o la alternancia.

En contraparte, los opositores al sistema establecido por años aseguran que las elecciones de hoy están viciadas de origen, con una convocatoria súbita a votar, mediante la que suponen se dan las condiciones para que el oficialismo se imponga.

En el caso de Ciudad Madero, sede de la otrora influyente sección 1, de cuatro propuestas, solo obtuvieron registro dos, una la que encabeza la planilla oficial de la que Esdras Romero Vega es el candidato; y a decir de la gente que lo acompañó a su inscripción y cerró la calle frente a la sede sindical, no se ve por dónde los aires de cambio soplen en el sindicato petrolero.