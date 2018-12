Un problema transexenal es la salud de los mexicanos, que pagan de su bolsillo cantidades inmensas en atención médica y medicamentos, mientras el sistema público de salud sumido en la corrupción e ineficiencia, gasta mal, sus servicios son de mala calidad y con una demanda de atención que rebasa la capacidad médica y hospitalaria del país, dejando fuera a millones de personas.



En terapia intensiva desde hace muchos años, el sistema de salud en el país inicia hoy un nuevo camino, como cada seis años, lleno de luces, esperanzas y promesas de recuperación.



Hoy la 4T de López Obrador propone un cambio de tratamiento para sanar al enfermo, a través del Plan Nacional de Salud, que consiste en universalizar la atención, empleando la infraestructura humana y hospitalaria existente, federalizando los servicios para la atención médica de los mexicanos.



“Queremos un sistema de salud de calidad, gratuito, que se garantice el derecho a la salud, establecido en el art 4º de la constitución y que es letra muerta” afirma Presidente.



La apuesta, conformar un red nacional de salud con el IMSS el ISSSTE, los Institutos especialidades del país e incluso los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y Pemex, alcanzar así una auténtica justicia social, basada en la atención a la población más vulnerable del país.



Se sustituye y desaparece el Seguro Popular luego de tres sexenios de operaciones para la población no derechohabiente de las instituciones tradicionales de seguridad social.



Se termina también con el tradicional Cuadro Básico de Medicamentos, para ofrecer a los pacientes cualquier medicina que requieran, sin importar su costo.



De nuevo nos encontramos en los límites entre lo deseable y lo realizable, ya que son muchas las preguntas que quedan por responder. Una de ellas tiene que ver con la distribución de medicamentos bajo el nuevo esquema. Sin un cuadro básico, ¿de qué manera se organizará el gobierno para adquirir y hacer llegar las medicinas?



En el Paquete de Presupuesto 2019 se constata la intención de apoyar efectivamente a la población. La Secretaría de Salud dispondrá de 123 mil 209 millones de pesos, es decir 652 millones más que los que ejerció en este 2018.



Para la primera etapa del Plan Nacional de Salud recién anunciado, se destinarán 25 mil millones de pesos, pero el dinero no lo es todo, ahora se requerirá de una gran organización y de hacer una titánica labor entre los trabajadores del sector para ajustarse a la nueva política.



En otras palabras, hay con qué comprar el tratamiento pero falta saber cómo lo aplicamos.



Otro de los desafíos que habrá de enfrentar el nuevo gobierno consiste en organizar a la población para que pueda ser atendida con calidez y oportunidad, sin que se desate el caos por una eventual sobredemanda de consultas médicas.



Foco de alerta que se enciende ante eventuales conflictos por ser atendidos primero entre los derechohabientes tradicionales del IMSS e ISSSTE y aquellos que no lo son.



Primero los más vulnerables ha dicho el presidente, pero, la atención de la salud no debe ser objeto de discriminación de ningún tipo.



El Seguro Popular, irá desapareciendo paulatinamente, ojala que en aquellos sitios donde este sistema representa la única opción de asistencia pública, no surjan vacíos que dejen a la gente en el abandono.



Cabe recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay un médico por cada 348 habitantes. Hasta 2017 nuestro país contaba con 343 mil 700 médicos contra una población de 120 millones de personas.



Esta desproporción coloca a la nueva administración ante un reto monumental: sacarnos del área de Urgencias.



Cada seis meses se integrarán ocho estados más al acuerdo para la federalización de la salud, para que en dos años quede instaurado el plan en todo el país. Solo el tiempo dirá si el tratamiento fue el adecuado.

Independientemente de la nueva terapia al enfermo, se debe continuar con las investigaciones para acabar con la corrupción, los malos manejos de recursos, el dispendio y el burocratismo en el sector salud.



Una apuesta sin duda interesante, estamos ante una de las muchas expresiones del cambio prometido por el presidente López Obrador y la diferencia de enfoque con que se observan los grandes problemas nacionales.



Reflejos:



• Cerramos 2018, un año para analizar y no repetir, el año del cambio que esperamos ver a partir de 2019.

• Gracias a todos quienes me regalaron su tiempo para leer, analizar, comentar y criticar mis “100 Palabras” y espero lo sigan haciendo

• Por lo pronto les deseo ¡Felices fiestas! y un extraordinario año nuevo



