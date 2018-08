RMV, por voto directo y secreto de panistas

Rafael Moreno Valle decidirá en una semana cómo, cuándo, dónde y con quiénes emprenderá la nueva empresa que se ha propuesto para acceder a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional.



Senador electo y presidente de la Comisión Política del CEN del PAN, el ex mandatario estatal se ha propuesto involucrar a la toda la militancia en la elección del nuevo dirigente.



Moreno Valle no le apuesta a una contienda donde únicamente decidan los consejeros nacionales porque esta instancia de gobierno panista está controlada, sino es que secuestrada, por el grupo del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés.



Más allá de la influencia política de control de la dirigencia nacional por el grupo de Anaya, en Acción Nacional no quieren que se repita un acuerdo cupular y faccioso, como ocurrió para hacerse de la candidatura presidencial, con los resultados para todos conocida.



Una de las ventajas de Moreno Valle en el panismo nacional, es su propio activismo en sus aspiraciones por obtener la candidatura presidencial, que le permitió ampliar su influencia en diferentes segmentos del panismo en los estados.



El contexto político en el relevo de la dirigencia nacional albiazul no podría ser tan adverso para este partido, ideológicamente ubicado de centro derecha, que viene de una severa derrota electoral presidencial y en las elecciones legislativas federales.



No será fácil para el poblano Moreno Valle obtener la dirigencia nacional del PAN, partido político que jugará el papel de oposición ante el avasallamiento de Andrés Manuel López Obrador y Morena en las pasadas elecciones federales y locales del 1 de julio.



El ex gobernador de Puebla sabe de lo intrincado de la contienda y los embates del “fuego amigo” que le han mandado un par de mensajes a través de un medio nacional, para ligarlo, junto con su esposa, con presidentes municipales investigados por tener presuntas ligas con bandas de huachicoleros.



Fácil no la tendrá Moreno Valle en sus aspiraciones por hacerse de la presidencia del CEN del PAN, porque hay una crisis interna de mayores dimensiones, lo que no se resuelve solo con figuras prominentes, pero la primera causa morenovallista es lograr el voto universal, directo y secreto de la militancia panista para designar a un nuevo dirigente.

