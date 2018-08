‘La letra chiquita’ de la cuarta transformación

Como ocurre con las “grandes ofertas” de las tiendas de “abonos chiquitos”, pero con “muchos beneficios”, muchos de los millones de votantes por Andrés Manuel López Obrador, no leyeron las letras chiquitas de las propuestas de gobierno.



El presidente electo y constitucional de “facto”, tampoco exhibió las letras chiquitas a los ciudadanos para que lo contrataran como administrador del gobierno de la República, por mandato popular.



Uno de los clientes “orgánicos” de AMLO, los activistas de San Salvador Atenco, opositores a la construcción del Aeropuerto Internacional del actual gobierno federal, respaldaron al candidato presidencial de Morena, porque ofreció en campaña “cancelar el aeropuerto”.



Pero los de Atenco, los del machete en mano, no leyeron la “letra chiquita” del presidente electo porque cambió de opinión, y ahora organiza una “encuesta”, luego de ofrecerle a Carlos Slim la inversión y operación del Aeropuerto.



Sufragantes le dieron el voto a AMLO porque se acabarían los “gasolinazos”, pero no vieron la “letra chiquita” de que eso sería realidad, pero hasta dentro de tres años, cuando entren en operación las nuevas refinerías.



Ofreció acabar con la “mafia del poder” y la corrupción, pero en la letra chiquita del contrato le ocultó a los votantes el regreso del ex secretario de Gobernación de la caída del sistema electoral en 1988, Manuel Bartlett Díaz, para convertirlo en Director de la CFE.



En el plan de descentralización de la administración pública federal, AMLO tampoco explicó el cómo se aplicaría tal medida, a nombre de la “distribución de la riqueza” en los estados, porque para ello requeriría unos 120 mil millones de pesos, que no tiene, y no le daría tiempo en 6 años.



Tampoco exhibió el presidente electo la letra chiquita del ejercicio del poder político del país, mediante la figura de “coordinadores estatales” que sustituye las delegaciones federales, ganándose los motes de “virreyes”, “jefes políticos” o “Vicegobernadores”. Todos, dirigentes de Morena en los estados.



Como estos casos de “letra chiquita” de la “cuarta transformación”, habrá más, para sorpresa de los votantes.

pablo.ruiz@milenio.com