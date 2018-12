Gobernar sin sometimiento

Martha Erika Alonso, la gobernadora constitucional, tendió la mano al gobierno federal pese a la descortesía de Andrés Manuel López Obrador de no enviar a un representante presidencial, solo porque el gobernador no fue el ex priista, Luis Miguel Barbosa.



El mensaje presidencial, al no permitirle al titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán, acudir al evento oficial donde la gobernadora enviaría su mensaje posterior a rendir protesta, es la insistencia rijosa a la confrontación del gobierno de la cuarta generación.



Pese a ello, la primera mujer gobernadora panista en Puebla y en el país mantuvo la entereza política para favorecer las coincidencias, por encima de las diferencias e intereses de grupo e individuales.



Con liderazgo propio, en un mensaje de reconciliación sin ceder a los chantajes, la mandataria estatal fue muy tajante a favor de mantener una alianza con el gobierno federal, porque en su administración piensa en el bienestar de los poblanos, antes que en los intereses de grupo.



Ser un aliado del gobierno federal no es sinónimo de sometimiento, así lo hizo saber la gobernadora al no condicionar su plan de trabajo al beneplácito del nuevo régimen federal.



La primera gobernadora panista de Puebla y del país mostró en su discurso una identidad propia por su liderazgo de género, pero también por la legitimidad al ser ratificada como gobernadora electa por el máximo tribunal del Poder Judicial federal.



Al enviar su mensaje con motivo del ungimiento como titular del Ejecutivo estatal, Alonso trazó sus metas sexenales de gobierno, emuló las medidas de austeridad en la reducción de gastos y exhortó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hacer lo propio, empero es un mensaje de estar en sintonía, solo eso.



La gobernadora, más allá de los mensajes de tregua política, que allá será recibido como una debilidad, deberá disponerse a encabezar un movimiento social a nombre de la soberanía y autonomía del estado, cercana a los ciudadanos; de otra manera, su blindaje será de las élites políticas y no de los poblanos de todos los niveles y estratos socioeconómicos.

pablo.ruiz@milenio.com