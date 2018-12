Justicia social a la AMLO

La discusión sobre los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el recorte presupuestal a institutos autónomos y el incremento al salario mínimo va mucho más allá de un desencuentro entre “yo pueblo” y la “rancia burguesía neoliberal”. Me explico.



En un librito breve y profundo, que François Dubet tituló Repensar la justicia social, se explica que las democracias liberales buscan reducir las inequidades producidas por la libertad individual y la economía abierta, valiéndose de dos vías: a) igualando lo más posible la posición que ocupan las personas en la estructura social, mediante la reducción de las desigualdades de ingresos, mejorando las condiciones materiales de vida y posibilitando el acceso al conjunto de servicios que vuelven la vida digna; y, b) asegurando la igualdad de oportunidades, para que cualquier miembro de la sociedad pueda ocupar una mejor posición a través del mérito propio, superando con ello la procedencia (y fortuna) de cuna.



Por el tono de los mensajes que han acompañado al ajuste salarial de la alta burocracia, el de los ministros de la Suprema Corte, los recortes presupuestales, la distribución de becas y el incremento del 16 por ciento al salario mínimo, entiendo que López Obrador busca acortar la enorme distancia que actualmente existe entre los extremos de la pirámide social.



En palabras de Dubet, el esquema de la igualación de posiciones en la sociedad “permite reequilibrar el reparto de las fortunas” y asegurar a los pobres de cuna unas condiciones de vida digna, estrategia que, parafraseando al Presidente, puede ser una vía para hacer justicia a esa franja de la población que vive en condiciones de precariedad e inequidad, debido a los vicios y efectos perniciosos del modelo económico neoliberal.



Visto como deber moral, comparto el afán. Las brechas de posición e ingresos son de una desproporción tal que son tan absurdas como indignantes (el tamaño de la inequidad es tan grande como la distancia que hay entre los 256 mil 941 pesos después de impuestos que gana el presidente de la Suprema Corte y los 6 mil 500 que recibe la enorme cantidad de empleados no calificados). Sin embargo, los últimos movimientos ordenados por AMLO dejan entrever fórmulas y esquemas que hace tiempo cayeron en desuso.



Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sin duda, nos urge un cambio de rumbo, pero sin arrebatos.