¿Sólo descuidos?

Dicen que una de las primeras formas de corrupción es ocupar un puesto para el que no se está capacitado, y esa idea puede andar dando vuelta en la cabeza de muchos mexicanos, a pocos días de iniciado el gobierno del Presidente López Obrador, donde combatir la corrupción es prioridad, pero la buena intención no alcanza para entender o fundamentar ciertas acciones y algunos miembros del gabinete presidencial cobran relevancia por sus pifias o carencias.



Así vemos por ejemplo, la polémica por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y el anuncio de la construcción de otra terminal aérea en Santa Lucía, sigue abierta, sobre todo porque la forma en que se intentó liquidar el primer proyecto, no se ha concretado, los bonos emitidos para el remedio no han resultado atractivos, los trabajos siguen desarrollándose y lo peor, no se conoce aún el Proyecto de Santa Lucía, por tanto tampoco los dictámenes oficiales de viabilidad, que deberían emitir autoridades aeronáuticas. Por acto de fe, se espera que salga como lo prometen y no sea más caro otro proyecto que concluir el que ya tiene avance.



Otro, cuando ante la pregunta de un periodista en plena conferencia mañanera, el Presidente no puede evitar hablar de las ambigüedades de la iniciativa que firmó para derogar la Reforma Educativa, misma en la que por un “descuido” se suprimió un párrafo en el que se establece la Autonomía de las Universidades y en respuesta ineludible ordena el mandatario adecuarla de inmediato, para que se estipule claramente que las Universidades mantendrán su autonomía.



Una más, el viernes pasado cuando la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, encargada de combatir la corrupción en el Poder Ejecutivo, niega que en su comparecencia en el Senado hubiera propuesto que los empresarios bajen los altos salarios de sus gerentes y hasta tachó de “Fake News” las notas que se generaron, pero ya se habían propagado múltiples videos de ello. Lo dijo, es evidente, asumirlo o arrepentirse sería más decoroso.



¿Será que estos incidentes son sólo descuidos de forma que poco ayudan al ejecutivo Federal en su afán transformador? Ojalá porque hay maneras de hacer las cosas y transformar sin vulnerar, polarizar, ni extralimitarse. Esa es ahora parte de su responsabilidad. A menos que sean otras sus intenciones.



Por cierto, en el caso del Estado en la Secretaria de la Contraloría, ojalá no entren en la ola de descuidos, pues suena raro que establezcan acuerdos de colaboración con diferentes organismos para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana que encabeza el mismo, brille por su ausencia. Mero Detalle.





@oscarglenn