Participando en la cuarta transformación

La promesa del Próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a generar la “Cuarta Transformación de México” es significativa y toda una genialidad promocional que realmente inspiró la esperanza de millones de mexicanos, que la antepusieron a cualquier escepticismo y con ello decidieron darle la oportunidad de gobernar este país, acabar con la corrupción y la desigualdad lacerante.



Se trata de una intención de cambio que la mayoría concibió necesaria, que todos los aspirantes insinuaron, pero que sólo AMLO logró personificar y ya como Presidente Electo, está comprometido a escuchar y atender a todos, respetar a todos, e integrar a los más olvidados.



Para alcanzar estos propósitos, el hoy Presidente Electo, ha convocado a la sociedad civil y a organismos nacionales e internacionales a trabajar para lograr la reconciliación y la paz, ha prometido pluralidad de la participación y la impulsa con una incansable estrategia de comunicación que lo tiene todos los días en espacios principales de los informativos.



¿Sabrá que en una porción de esa participación que lo impulso, estará una de las mayores pruebas de pericia, apertura y sensibilidad del próximo gobierno?, ¿Cómo no dilapidar su bono de legitimad y llevar rápido desencanto a los más esperanzados? ¿Cómo no darles la razón a los expertos opinantes cuándo no puede quedar bien con todos y la responsabilidad del cargo obligue a tomar decisiones que sean impopulares? ¿Cómo no caer en sus propias trampas?



Veamos: Los familiares de la víctimas de la violencia criminal y del combate al crimen organizado, no comulgan con la idea de la reconciliación y el perdón si no hay justicia; varias organizaciones de la sociedad civil pugnan enérgicamente por una reforma al Artículo 102 Constitucional para tener una Fiscalía y un Fiscal General de la Nación, con autonomía garantizada; la COPARMEX cuestionó este lunes que en el proyecto de Zona Franca en la frontera norte del país, se considere la regularización de “Autos Chocolate” porque impactaría en la producción y venta de automóviles en la economía formal hasta en un 10%.



¿Dirá simplemente no?



Sumemos la decisión de enviar el informe que reciba sobre la viabilidad del nuevo Aeropuerto de México a los ingenieros organizados del país para que den su opinión, simultáneamente se difundirá y después realizará una consulta pública vinculante “mediante encuestas bien preparadas o bien de mesas públicas para recibir opiniones” según dijo el López Obrador, y se realizarán los proyectos que resulten de las consultas.



¿A la complicación que ya representaba admitir opiniones que pueden acotar sus proyectos -sin desechar el riesgo de polarización- agrega la idea de tomar decisiones por intuición popular sobre los criterios de expertos?



Ojalá que estos procesos bien intencionados de legitimación de las decisiones no acaben resultando contraproducentes. Ojalá ya hayan ideado un proceso suficientemente confiable y eficaz para cumplir y no sólo preservar la popularidad. Lo veremos.



@oscarglenn