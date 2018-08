Una mujer natural

1. Mujeres

Una gran conexión con nuestra feminidad. Eso es lo que nos urge a los hombres estos días; en donde hombres discuten y deciden sobre los cuerpos de las mujeres (aborto) o se asesinan a mujeres transexuales a diestra y siniestra.



2. Aretha

Aretha Franklin es el camino ideal hacia esa conexión con el lado femenino. Basta escuchar “You Make me Feel Like) A Natural Woman” y dejarse llevar por la voz, la sensualidad y sobre todo el amor que la cantante transmitía con su talento.



3. Icono

Todo mundo hablará de Aretha desde su dimensión. Aquí nos corresponde hablar de su estatus como icono gay. “Respect”, además de su relevancia en la lucha de los derechos civiles, también es himno de la comunidad LGBT.



4. Fuerza

Si bien la cantante no se caracterizó por ser una activista por la comunidad, es imposible no adoptarla y sentirse identificado por esa fuerza y el ímpetu de luchar por lo que consideraba correcto. Su voz iba más allá de la música.



5. Canciones

Temas en su voz como “Ain’t no Way”, “I Say a Little Prayer”, “Chain of Fools” o “The Shop Shop Song”, las cuales estarán más presentes que nunca en los shows drag, quedarán ahí siempre como parte de nuestra vida. Aretha ahí se queda.



@orramos