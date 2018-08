‘Riverdale’ y el ‘cruising’

1. Riverdale

Los adolescentes del mundo están fascinados en un show con personajes creados en 1942 y eso es gracias al extraordinario trabajo de sus creativos, encabezados por Roberto Aguirre-Sacasa, al llevar a Archie y compañía a la actualidad.



2. Irreverencia

El principal acierto de Riverdale es su irreverencia, la forma en que sin filtro se dicen las cosas. Me voy a centrar en el personaje de Casey, un joven gay que forma parte del grupo de amigos de Archie, es decir, es uno de sus protagonistas.



3. Clóset

Lo primero a destacar es la presentación del personaje. No hay drama respecto a su homosexualidad. No hay ninguna referencia a su salida del clóset. Desde el momento uno sabe que vive perfectamente bien con ello, que sus amigos lo saben.



4. Cruising

En uno de los episodios de la segunda temporada, vemos cómo Casey va de cruising al bosque (tener sexo con otros hombres que ahí encuentra), a partir de ello se desatan conversaciones. ¿Qué otra serie del tipo ofrece estos contenidos?



5. Audiencia

Riverdale no trata a su audiencia (jóvenes) como tontos. Habla su lenguaje, de sus problemas. Sí, a veces se sale de control, pero incluso esa locura resulta adictiva. Atentos a Warner Channel para la tercera entrega. Es una maravilla.



@orramos