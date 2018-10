Netflix y el romance juvenil

1. Netflix

Vivimos en un mundo en el que dedicamos muchas horas a Netflix (al menos los 137 millones de suscriptores actuales), en el que la plataforma sabe todo sobre nuestros gustos y nosotros sabemos muy poco sobre sus números y comportamiento.



2. Números

Por eso cuando la empresa da algún dato, es fascinante, incluso sospechoso. Ahora, la declaración fue sobre la cinta To All The Boys I’ve Loved Before, la cual es una de sus cintas más vistas y que los usuarios vuelven a ver.



3. Romance

A todos los chicos de los que me enamoré es una cinta de comedia romántica para adolescentes. Muy cursi, muy bien lograda, con una protagonista femenina que rompe los prototipos de belleza y la nueva sensación de Hollywood, Noah Centineo.



4. Promoción

¿Pero como asegurar que esto no es solo un movimiento de promoción del Summer of Love de Netflix de este y el próximo año? (ya confirmaron una nueva serie de cintas románticas para 2019). Si es así, se vale, y es una estrategia eficiente.



5. Roma

Me gusta que la plataforma proyecte sus romances juveniles como lo más visto de su catálogo y al mismo tiempo esté próxima a estrenar una cinta estrictamente de autor como Roma. Esa versatilidad los hace cada vez más grandes.



