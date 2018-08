1. Mamma mia!

El musical Mamma mia! es una belleza. Es un trabajo tan bien hecho que transformó la industria del teatro. Merecía una adaptación al cine a la altura; sin embargo, las limitadas capacidades de Phillyda Lloyd nos dieron una cinta terrible.



2. Mamma mia! 2

Ante ese panorama, cuando se anunció Mamma mia! 2, esperábamos lo peor. Por eso resulta una sorpresa para este servidor decir que Mamma mia!: Vamos otra vez, es una de las cosas más emocionantes que ha pasado en el cine en este 2018.



3. Abba

Esa declaración la hago desde mi posición como admirador de Mamma mia!, de la música de ABBA y los musicales. Si usted no entra en esta categoría, ignóreme. Si no, prepárese para ver la versión de Mamma mia! que siempre soñó.



4. Estructura

El musical de origen funciona porque las canciones de ABBA están muy bien colocadas y por lo íntimo de su historia. Lo mismo pasa con esta segunda parte en el cine. Los nuevos temas entran justo a tiempo y no busca ser espectacular en cada tema.



5. Cher

Se vuelve espectacular gracias al cariño que la audiencia ha establecido con los personajes. Y cuando parece que no puede mejorar, llega Cher y después aparece Meryl Streep y es imposible contener la emoción. Mamma mia! como debe ser.



