‘RuPaul’ post-Emmy

La décima temporada de RuPaul’s Drag Race obtuvo el Emmy al Mejor reality de competencia, superando a producciones enormes como The Amazing Race o The Voice; fue un logro monumental. Una drag queen, icono de los 80 y el underground neoyorkino, y los aspirantes a convertirse en la superestrella drag de EU (y ahora el mundo), vencieron a los formatos más tradicionales de la televisión (competencias de talento musical) o a los más sofisticados y propositivos (The Amazing Race es toda una experiencia).



En el regreso del show de Ru con la cuarta temporada de su edición All Stars (para quien no sepa de que hablo, es una versión alternativa del concurso con las participantes más populares de distintas temporadas regulares), se nota el triunfo. La edición mejoró notablemente, el casting es perfecto, la iluminación, los vestuarios, la misma RuPaul se ve radiante.



No solo el triunfo se nota a cuadro. Por primera vez RuPaul’s Drag Race se ve en México vía Netflix con un día de diferencia en su transmisión original en Estados Unidos. Un episodio por semana, como se han estrenado muchos grandes títulos en la plataforma. De esta temporada hablaremos constantemente en este espacio, mientras tanto podemos decir que el primer episodio fue redondo, digno del titulo Mejor reality show de competencia.



La mejor televisión del mundo completamente LGBTIQ+. Qué excitante.