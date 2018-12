‘Queer As Folk’ era Grindr

¡Habrá una nueva versión de Queer As Folk! Lo mejor es que ¡Russell T. Davies, su creador, estará involucrado! Produce mucha emoción ver una nueva generación de hombres gay en un concepto que hace 19 años cambió las vidas de quienes nos expusimos al show inglés y un año después a su versión en EU. Prácticamente todo ha cambiado en casi dos décadas en la comunidad gay. La forma en la que nos relacionamos, en la que nos aceptamos y enfrentamos el odio de cierto sector de la sociedad.



El nuevo Queer As Folk deberá tener como temas centrales el PrEP, el estatus VIH positivo indetectable, Grindr y la crisis de los barrios gays derivada justamente de las apps para conocer otros hombres gays, la masculinidad toxica, el chemsex, la sombrilla queer, la lucha por los derechos, etc. El proyecto está en buenas manos. Davies será productor ejecutivo y Stephen Dunn guionista, director y productor ejecutivo ¿Quién es Stephen Dunn? Es el director de la cinta Closet Monster, ganadora del Festival del cine de Toronto 2015 como Mejor Cinta canadiense y de los cortos Pop-up porno, ambos proyectos, brillantes. Es un hombre abiertamente gay de 29 años que seguro tiene mucho que decir sobre sí mismo y otros hombres gays. Si bien, Queer Eye ha hecho un gran trabajo mostrando la homosexualidad en positivo, hay muchas problemas en la comunidad que necesitan ser mostrados. Justo como Queer As Folk lo hizo en 1999.